DiMartedì, puntata 8 settembre 2020 in diretta

Di Massimo Galanto martedì 8 settembre 2020

La prima puntata stagionale (settima edizione) del talk show di La7 condotto da Giovanni Floris

21.38 Capua: "La mascherina va vista come il nuovo profilattico".

21.35 Collegamento con Ilaria Capua, registrato. Floris fa intendere che sarà la virologa di riferimento del programma anche per questa stagione.

21.31 Prosegue l'intervista a distanza a Speranza, con domande e risposte brevi e puntuali.

21.26 Floris sospende Gassmann e passa al ministro della Salute Speranza, anche lui in collegamento. Poi il primo cartello, dedicato alla situazione italiana del coronavirus.

21.24 Si parte, un po' a sorpresa, con Alessandro Gassmann in collegamento (registrato) che commenta il fatto di cronaca di Colleferro.

21.18 Anteprima flash di Floris, che cita alcuni degli ospiti di puntata.

DiMartedì, puntata 8 settembre 2020: anticipazioni e ospiti

Stasera, 8 settembre 2020, su La7 dalle ore 21.15 andrà in onda la prima puntata stagionale di DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris giunto alla settima edizione. Blogo seguirà l'appuntamento in liveblogging.

In studio e in collegamento i protagonisti delle istituzioni, della politica, della scienza, della medicina e dell'economia, in primo piano la situazione politica ed economica del momento e la diffusione della pandemia da Covid in Italia e nel mondo.

Al centro del talk anche il voto del 20 e 21 settembre per il referendum costituzionale e le elezioni Regionali, ed ancora la ricerca di cure e vaccini per debellare il coronavirus, ma pure cultura, costume e società. Ci sarà spazio anche per sondaggi di Nando Pagnoncelli, mentre il momento comico che nelle ultime stagioni vedeva protagonista Gene Gnocchi (nel frattempo migrato da Porro su Rete 4) non dovrebbe essere più previsto.