Porta a Porta e la difficile ricerca della contemporaneità

Di Marcello Filograsso mercoledì 9 settembre 2020

La "terza camera" del Parlamento ha inaugurato la sua venticinquesima edizione con la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina e il ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi parlando naturalmente del coronavirus. Tra poltrone assenti e banchi monoposto, domina il ricorso alla realtà aumentata

01.07 Servizio promo su Tale e Quale Show, di ritorno il 18 settembre su Rai1.

01.02 Per svegliarci dal torpore della discussione, un'altra vignetta di Osho. Intervista al direttore del reparto Virologia del San Raffaele Alessandro Clementi su Berlusconi.

00.57 Conti spiega come sta preparando Tale e Quale Show, rivelando che non potrà avere il pubblico in studio.

00.53 Galli: "Cominciamo ad avere una situazione frizzante negli ospedali, dopo un'estate ancor più frizzante". Il punto sui turisti di rientro in Italia.

00.50 Abusando della realtà aumentata, una infografica mostra l'andamento dei contagi in Italia.

00.40 Galli: "Il virus per questo vaccino si farà, non è come per AIDS o epatite C. Non ce la possiamo fare ad arrivare all'immunità di gregge senza vaccino".

00.37 Ancora con l'aiuto della realtà aumentata, Vespa dimostra come l'investimento in ricerca nel nostro Paese in rapporto al PIL sia al di sotto della media europea.

00.28 Vespa chiede a Carlo Conti se si farà il vaccino: "Non lo so, bisognerà capire bene e fidarsi dei ricercatori. Siamo un po' confusi".

00.26 Interviene Galli: "Abbiamo avuto una pletora di annunci sui vaccini, ma se non sappiamo se c'è necessità di un richiamo o no, il processo è molto lungo".

00.24 I Manfredi: "I primi lotti saranno dati a sanitari, Protezione Civile e gli anziani, parte della popolazione più a rischio". Non sappiamo ancora se questo vaccino preveda il richiamo.

00.21 Di Lorenzo: "Sono coinvolte nella sperimentazione 50.000 persone in tutto il mondo". Non ci sono Italiani tra i volontari, mai il motivo non è chiarissimo.

00.19 Il secondo blocco è dedicato alla ricerca sui vaccini contro il Covid-19. In studio il Ministro della Ricerca e dell'Università Gaetano Manfredi, Paolo Di Lorenzo, l'onnipresente Massimiliano Galli e Carlo Conti, con questi ultimi due in collegamento.

00.15 Azzolina: "Non ho capito le critiche di Salvini, da nessuna parte è scritto che ci sarà il plexiglas". La ministra comunica che appena uscirà il vaccino se lo farà. Fine del primo segmento.

00.14 Si cerca di alleggerire il clima con le vignette di Osho. Le voci a dire il vero sono leggermente imbarazzanti.

00.07 Azzolina rivela di forti pressioni per riaprire le scuole a maggio, ma ecco cosa l'ha fatta desistere: "Mi scrivevano infermieri per supplicarmi di non riaprirle. Avremmo avuto conseguenze nefaste".

00.04 Vespa sul Recovery Fund: "Spendete bene questi soldi". Ancora con la realtà aumentata ci si aiuta con un'infografica che parla delle riapertura delle scuole regione per regione. Azzolina smentisce che si possa entrare alle dieci. La misurazione della temperatura va fatta a casa.

00.02 Bruno Vespa mostra con la realtà aumentata le quattro vite della Azzolina (studentessa, prof, sindacalista e ministra). L'ospite sul flop della call veloce: "Per me anche un contratto a tempo indeterminato è un successo".

23.42 Dopo una breve edizione del Tg1, torna a risuonare la colonna sonora di Via col vento in studio. Bruno Vespa saluta la Azzolina, seduta a uno dei 2,3 milioni di banchi monoposto che a suo dire arriveranno entro ottobre nelle scuole.

23.36 Il dottor Di Lorenzo ci spiega che i vaccini potrebbero essere pronti per novembre. Fine anteprima.

23.35 Anteprima con Bruno Vespa e la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che ci spiega che i banchi monoposto sarebbero stati richiesti dalle scuole anche prima del lockdown. "I nostri jeans rimanevano impigliati in quelli vecchi", spiega la componente del governo. Inizio migliore non si poteva prevedere.

Mostra il resto del contenuto...

Conosciuta anche come "la terza camera del Parlamento", Porta a Porta ha debuttato stasera in seconda serata con la sua edizione numero 26. A causa della situazione sanitaria in corso, Bruno Vespa ha dovuto fare a meno delle mitiche poltrone bianche teatro della storica rissa tra Katia Belillo e Alessandra Mussolini (magari torneranno nelle prossime puntate in versione distanziata), così come del maggiordomo e dei campanelli che annunciavano l'arrivo degli ospiti.

L'esordio del talk show ha visto nel primo segmento protagonista la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina che ha spiegato la difficile situazione della scuola. L'intervista non si è rivelata particolarmente interessante in quanto dalla discussione non è emerso nulla di nuovo rispetto a quanto detto dall'esponente del governo in altre sedi, ma si è dimostrato curioso il ricorso alla realtà aumentata per conoscere "le 4 vite di Azzolina" (studentessa, prof, sindacalista, ministra). Per stemperare la tensione alcune vignette di Osho, lette da una voce alquanto stridente con il contesto.

Non va meglio con il secondo blocco di programma, dedicato ai vaccini. Al segmento partecipano il ministro della Ricerca e dell'Università Gaetano Manfredi, Piero Di Lorenzo della IRBM e in collegamento l'onnipresente Massimo Galli e Carlo Conti. Anche qui le stesse chiacchiere che ormai sentiamo dalle 6.45 di Unomattina alle 21.20 del martedì con Cartabianca e Dimartedì, passando per il nuovo arrivato Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. I troppi talk show rischiano di trasformare Porta a Porta in una camera da bed and breakfast del Parlamento.





Porta a Porta, anticipazioni puntata 8 settembre 2020

La colonna sonora di Via col vento è pronta a risuonare negli studi di Porta a Porta per la ventitreesima del talk show condotto da Bruno Vespa, ritenuto da qualcuno "la terza camera del Parlamento". TvBlog seguirà la prima puntata in liveblogging. Diretta a partire dalle 23.20 su Rai1.

Naturalmente per questo kick off ampio spazio sarà dato alla pandemia di coronavirus, che ha causato molti problemi anche al mondo della scuola. Per parlarne sarà in studio la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, ("arruolato" tra i prossimi personaggi di Maurizio Crozza per il suo one man show su Nove). Nella seconda parte si parlerà di Covid e di vaccino con il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, con l’amministratore delegato di Astra Zeneca Lorenzo Wiltum, con l’amministratore delegato di IBM Piero Di Lorenzo e con il prof. Massimo Galli, con quest'ultimo che imperversa in tv da mesi.

Lo studio, al quale sarà impedito l'accesso al pubblico, si preannuncia totalmente rinnovato, mentre rimangono confermati gli interventi di Saverio Raimondo e di Osho, oltre che quelli dei sondaggisti Alessandra Ghisleri e Antonio Noto.



Porta a Porta: dove seguirlo

va in onda alle 23.20 su Rai1 e in livestreaming su Raiplay, rimanendo disponibile sulla Guida Tv e tra gli streaming del portale.





Porta a Porta: Second Screen

Sarà possibile commentare Porta a Porta sui canali social del programma: