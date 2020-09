Porta a Porta, diretta prima puntata dalle 23.20 su TvBlog

Di Marcello Filograsso martedì 8 settembre 2020

La "terza camera" del Parlamento inaugura la sua venticinquesima edizione con la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina e il ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi

La colonna sonora di Via col vento è pronta a risuonare negli studi di Porta a Porta per la ventitreesima del talk show condotto da Bruno Vespa, ritenuto da qualcuno "la terza camera del Parlamento". TvBlog seguirà la prima puntata in liveblogging. Diretta a partire dalle 23.20 su Rai1.

Naturalmente per questo kick off ampio spazio sarà dato alla pandemia di coronavirus, che ha causato molti problemi anche al mondo della scuola. Per parlarne sarà in studio la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, ("arruolato" tra i prossimi personaggi di Maurizio Crozza per il suo one man show su Nove). Nella seconda parte si parlerà di Covid e di vaccino con il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, con l’amministratore delegato di Astra Zeneca Lorenzo Wiltum, con l’amministratore delegato di IBM Piero Di Lorenzo e con il prof. Massimo Galli, con quest'ultimo che imperversa in tv da mesi.

Lo studio, al quale sarà impedito l'accesso al pubblico, si preannuncia totalmente rinnovato, mentre rimangono confermati gli interventi di Saverio Raimondo e di Osho, oltre che quelli dei sondaggisti Alessandra Ghisleri e Antonio Noto.



