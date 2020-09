Storie Maledette, ecco perché Franca Leosini non vuole che la Rai mandi in onda le repliche

Di Giulio Pasqui lunedì 7 settembre 2020

Ecco perché non vedremo mai le repliche di Storie Maledette.

Perché le puntate di Storie Maledette non vengono mai trasmesse in replica? La risposta è semplice: Franca Leosini, per rispetto degli intervistati, non vuole. L'ha svelato la giornalista durante un'intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli nel corso della Festa del Fatto Quotidiano. "Perché decido non mandare le repliche delle mie interviste? Sarebbe anche economicamente vantaggioso, ma in carcere la situazione e la vita delle persone cambiano. Riproporre quella storia, a distanza di anni, non sarebbe rispettoso nei loro confronti delle persone che hanno scelto di scendere con me nell’inferno del loro passato", ha detto.

Un vincolo, questo, che Leosini "chiede e ottiene": "In caso contrario mi dimetterei. Sarebbe una violenza nei confronti delle persone che si sono affidate a me", ha aggiunto. Nel frattempo proseguono i preparativi per il nuovo programma della giornalista, Che fine ha fatto Baby Jane?. Andrà in onda in prima serata su Rai3 il 27 e 28 dicembre per raccontare la vita dei serial killer che, dopo anni di decennale detenzione, escono di prigione e provano a reinserirsi nella vita sociale.