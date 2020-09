Referendum 2020: Sì e No raccontati da Sky TG24 con Tribù (in attesa dell'Election Day)

Di Giorgia Iovane domenica 6 settembre 2020

Sky Tg24 stringe sulle ragioni del Sì e del No a poche settimane dal Referendum Costituzionale.

Sky Tg24 si prepara all'Election Day di domenica 20 e lunedì 21 settembre con una serie di appuntamenti in striscia e speciali per approfondire le ragioni del Sì e del No al taglio dei Parlamentari oggetto della consultazione e anche per fare un quadro della tornata relativa alle Regionali in Veneto, Campania, Toscana, Liguria, Marche, Puglia e Valle d’Aosta e sull’amministrazione di quasi mille Comuni.

Dal 7 settembre spazio a Tribù, il format pre-elettorale di Sky TG24 curato e ocndotto da Fabio Vitale che intervisterà, con la formula del rapido botta e risposta, i protagonisti della politica e dell’attualità tutti i giorni, dal martedì al venerdì, alle 20.30 per dieci appuntamenti. Non solo elezioni e referendum: al centro del programma la stretta attualità, la difficile ripartenza e la ricerca di una convivenza con il Coronavirus.

Ampio spazio a focus e interviste anche nei consueti appuntamenti della rete, da Start, l’approfondimento politico della testata all news, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, a Timeline, lo spazio dedicato alla politica e all’attualità, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17.

Si arriva poi all'Election day - domenica 20 settembre (dalle 7 alle 23) e lunedì 21 (dalle 7 alle 15) - per il quale Sky TG24 propone la maratona Ritorno al Voto, in onda dalle 14.30 di lunedì 21 settembre fino alle 20 di martedì 22 per seguire lo spoglio del voto referendario, delle Regionali e delle Amministrative, con collegamenti live dai luoghi chiave del voto, per tutte le dichiarazioni e le reazioni dei protagonisti, e tanti ospiti per commenti e analisi.