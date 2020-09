Mara Venier alla prima di Vita in diretta con Alberto Matano (Anteprima Blogo)

Di Hit domenica 6 settembre 2020

E cambia la scansione del palinsesto pomeridiano di Rai1

Parte domani pomeriggio su Rai1 una nuova era per Vita in diretta, lo storico programma della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. La trasmissione beneficerà di un forte restyling che la modernizzerà ma allo stesso tempo la riporterà nell'alveo vincente di un programma che ha avuto da sempre un ruolo centrale nel pomeriggio della televisione italiana.

Si torna quindi alla conduzione unica, che è sempre stata la vera forza di questa trasmissione e si torna con Alberto Matano in questo ruolo, che dopo l'esperienza dello scorso anno, anche a tratti spigolosa con Lorella Cuccarini, porta le sue qualità giornalistiche, ormai mixate con quelle di intrattenitore sviluppatesi oltre che nella stagione passata di VID anche in Photoshow su Rai3.

La scansione del palinsesto del pomeriggio di Rai1 subisce inoltre un ulteriore sistemata rispetto a quando comunicato in un primo momento con Oggi è un altro giorno, il nuovo programma condotto da Serena Bortone, che perde la seconda parte e diventa un corpo unico partendo alle 14 e chiudendo alle 15:55, guadagnando quindi 15 minuti rispetto a Vieni da me. In questo modo beneficerà del travaso di pubblico che avviene alle 15:30 con il termine dello sportello di Forum su Rete 4. Seguirà dunque alle 15:55 Il Paradiso delle signore, alle 16:45 la fascia informativa del Tg1 e alle 17:05 si parte con La vita in diretta. Questo cambio della programmazione permetterà anche un cambio di scenografia più comodo fra Oggi è un altro giorno e Vita in diretta (entrambi i programmi vanno in onda dallo studio 3 di Roma).

Una delle novità della nuova Vita in diretta made Alberto Matano sarà lo spazio finale del programma chiamato Vita in diretta pop, in cui attorno ad un tavolo siederanno con il conduttore tre ospiti in cui si chiacchiererà di un po' di tutto, incarnando esattamente il significato della parola "pop", cioè andando a trattare argomenti popolari a 360 gradi. Niente interviste "one to one" ma chiacchiere in libertà e TvBlog è in grado di anticipare che ospite della prima puntata di questo spazio di Vita in diretta pop sarà uno dei volti più pop di Rai1, ovvero Mara Venier.

Mara torna per la prima volta in televisione, guarita, dopo l'incidente che l'ha costretta ad un fermo prolungato proprio poco prima della diretta di una puntata di Domenica in, programma che tornerà sulla Rete 1 dal domenica 13 settembre.

Tornando però a Vita in diretta l'appuntamento è per domani pomeriggio dalle ore 17:05 su Rai1 con Alberto Matano e Mara Venier.