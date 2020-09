Il Paradiso delle Signore, si riapre: su Raiuno i nuovi episodi (Video)

Di Paolo Sutera lunedì 7 settembre 2020

Su Raiuno torna Il Paradiso delle Signore, con i nuovi episodi dopo l'interruzione dovuta al lockdown e nuovi colpi di scena per i protagonisti, soprattutto per Vittorio e Marta

Le sue porte si erano chiuse in anticipo rispetto al previsto il 24 aprile scorso, ma ora sono pronte a riaprirsi con nuove emozioni, colpi di scena ed intrighi. Il set de Il Paradiso delle Signore è stato uno dei primi, il 30 giugno scorso, a riaprire dopo il lockdown: le nuove puntate sono quindi pronte ad andare in onda da oggi, lunedì 7 settembre 2020, alle 15:55 su Raiuno.

Una bambina per Vittorio e Marta (e tanto altro)

I nuovi episodi partono subito con una sorpresa: Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu, qui l'intervista) trovano davanti al Paradiso delle Signore una neonata abbandonata. Questo riapre in loro ferite che non si sono ancora chiuse, visti gli sforzi vani di avere un figli, ma dà loro anche nuove speranze. Non solo: Vittorio, il cui spirito creativo non l'ha mai abbandonato, ha l'idea di realizzare all'interno del grande magazzino un'area totalmente nuova. Per Vittorio, però, c'è anche una presenza che lo costringerà a confrontarsi con il suo passato.

Gabriella (Ilaria Rossi), intanto, è ancora divisa tra Cosimo (Alessandro Cosentini) e Salvatore (Emanuel Caserio), che non si è più fatto avanti. Le cose, però, non stanno così, e ne sa qualcosa Agnese (Antonella Attili), ora lacerata dal senso di colpa per aver sottratto la lettera che il figlio aveva scritto alla ragazza.

Un altro triangolo amoroso è quello tra Federico (Alessandro Fella, qui l'intervista), tornato dalla Svizzera sulle proprie gambe, Roberta (Federica De Benedittis) e Marcello (Pietro Masotti), quest'ultimo pronto a farsi avanti con la ragazza che sta vivendo un momento di crisi e di indecisione.

E mentre Luciano (Giorgio Lupano, qui l'intervista) e Clelia (Enrica Pintore) vivono la loro storia tra imbarazzi e segreti, a Villa Guarnieri Umberto (Roberto Farnesi) è preoccupato per Adelaide (Vanessa Gravina), ora negli Stati Uniti e che non sente da tempo. Dopo che ha scoperto una scottante verità su Ravasi (Roberto Alpi), decide di partire per salvare la donna.

Infine, Riccardo (Enrico Oetiker) -che nel frattempo ha chiuso la sua storia con Angela (Alessia Debandi) sta per sposare Ludovica (Giulia Arena), sebbene non sappia che questa lo stia ingannando. Ma il ritorno di Nicoletta (Federica Girardello) con la piccola Margherita cambierà le carte in tavola.

La pandemia non ferma le emozioni

Come detto, il set de Il Paradiso delle Signore è stato tra i primi a riaprire in tempi di pandemia. Rai Fiction ed Aurora Tv, che producono la serie, hanno messo in campo tutte le misure anti-Covid necessarie per garantire lo svolgimento delle riprese in tutta sicurezza.

Mascherine, gel igienizzanti, test e misurazione della febbre hanno permesso al cast ed alla troupe di tornare al lavoro e di girare delle scene anche romantiche senza paure. Questo consentirà di vedere baci ed abbracci e di non snaturare il tono della fiction. La serie riprende con gli episodi rimanenti della quarta stagione, quelli non girati in primavera, per poi passare a quelli della quinta.

Il Paradiso delle Signore, streaming

E' possibile vedere Il Paradiso delle Signore in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.

Il Paradiso delle Signore, social network

Si può commentare Il Paradiso delle Signore sulla pagina ufficiale di Facebook e su Twitter, utilizzando l'account #IlParadisoDelleSignore.