Seat Music Awards 2020, puntata 5 settembre: anticipazioni

Di Massimo Galanto sabato 5 settembre 2020

Secondo atto dell'evento in sostegno dei lavoratori dello spettacolo in difficoltà per il covid

Stasera, sabato 5 settembre 2020, a partire dalle ore 20.35, va in scena in diretta su Rai1 il secondo atto dei Seat Music Awards, che quest'anno hanno l'obiettivo di contribuire alla raccolta fondi "Covid 19 Sosteniamo la musica", in favore dei lavoratori dello spettacolo in difficoltà. All'Arena di Verona, Carlo Conti e Vanessa Incontrada accoglieranno sul palco Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Baby K, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio, Fred De Palma, Diodato, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Mika e Michele Bravi, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Anna Tatangelo, The Kolors ed Enrico Brignano.

Il primo atto dell'evento è andato in scena mercoledì facendo registrare il 22,2% di share con 4.094.000 telespettatori. Domani, domenica 6 settembre, alle 16.00 sempre su Rai1 sarà la volta del terzo appuntamento con il Seat Music Awards, dal titolo Viaggio nella musica e con la conduzione di Nek. Il cantante, infatti, darà vita ad un vero e proprio viaggio nel mondo della musica, in cui incontrerà e presenterà i suoi colleghi e le loro hit, oltre ad alcuni dei protagonisti delle puntate precedenti e ai lavoratori dello spettacolo, a cui tutto questo progetto è dedicato, immergendosi nella settimana che riaccende le luci sulla musica dall'Arena di Verona.

A questo speciale appuntamento prenderanno parte, tra gli altri, Il Volo, Gigi D'Alessio e Clementino, Bugo e Ermal Meta, Mario Biondi, Ron, Marco Masini, Fabrizio Moro, Rococ Hunt e Ana Mena, Gaia, Aiello, Nina Zilli, Mr Rain, Simona Molinari, Giovanni Caccamo e Michele Placido.

Fino al 21 settembre è attivo il numero solidale 45588 che, insieme all'incasso della vendita dei biglietti, al netto dei costi, andranno a costituire un aiuto concreto. Rai Radio2 e Radio Italia radio ufficiali dell'evento.