Italia-Bosnia di Nations League, stasera in diretta su Rai1 (con Claudio Marchisio)

Di Massimo Galanto venerdì 4 settembre 2020

Tra i commentatori della partita anche l'ex calciatore Claudio Marchisio, entrato ufficialmente nella squadra di RaiSport

Questa sera, venerdì 4 settembre 2020. Rai1 trasmetterà in diretta da Firenze, con calcio di inizio alle ore 20.45, la partita tra Italia e Bosnia, valida per la Nations League. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi che si divideranno interviste e interventi da bordo campo.

Le interviste del pre e del post-partita, che come nella passata stagione godrà di un’ampia copertura su Raisport+HD (canale 57 del digitale terrestre), saranno gestite da Donatella Scarnati, mentre la cura dell’intero prodotto è affidata ad Enrico Varriale. Nello studio realizzato nello stadio Artemio Franchi ci sarà Marco Lollobrigida.

Nella squadra di Rai Sport da stasera entrerà ufficialmente, nel ruolo di opinionista, Claudio Marchisio, ex calciatore della Nazionale e della Juventus, già visto di recente in tv come commentatore. Il Principino ha firmato un accordo con la Rai per tutta la stagione 2020-2021, Europei compresi.

Per la Nazionale di Roberto Mancini si tratta del ritorno in campo dopo 10 mesi di inattività, causa coronavirus. Gli azzurri indosseranno una maglia rinnovata nello stile, ispirata al Rinascimento.