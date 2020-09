Vite Al Limite... e poi: come sta Janine Muller oggi?

Di Claudia Cabrini venerdì 4 settembre 2020

Da quasi 290 chili a meno della metà. Ecco come sta Janeen Muller oggi

Si tratta sicuramente di una delle protagoniste più discusse tra quelle che hanno preso parte allo spin-off Vite Al Limite: e poi, all'interno del quale troviamo una Janine sicuramente diversa e alle prese con la sua nuova circonferenza e una vita sicuramente cambiata rispetto a quella vissuta sino alla sua partecipazione al programma. Anche per questo vorremmo raccontarvi oggi qualcosa anche noi, a proposito di questa giovane donna completamente trasformata dalle cure alle quali ha deciso di sottoporsi. Partiamo però dal principio, ossia da quel lontano 2018 durante il quale Janine Muller, originaria di Seattle, arrivata ormai al peso di 290 chili, decide una volta per tutte di affidarsi alle sapienti cure del Dottor Nowzaradan.

La stessa che dichiarava di non riuscire a camminare da diversi anni, e di essere quindi costretta all'utilizzo di uno scooter elettrico anche per sposarsi in casa, sarebbe riuscita in poco tempo soltanto - ma non senza sacrifici e restrizioni - a scendere al peso di 256 chilogrammi, grazie all'aiuto della clinica texana alla quale si è rivolta, prima di accettare di prender parte al docu-reality. Tuttavia, una volta terminato il suo percorso all'interno di Vite Al Limite, Janine si sarebbe resa conto di aver ancora molta, moltissima strada da fare. Il suo peso, infatti, seppur diminuiti, rimaneva ancora critico, e come da lei stessa raccontato in una lunga intervista al magazine americano The Cinemaholic, le sue ginocchia continuavano a farle molto male, poiché ancora incapaci di sopportare tutto quel peso in eccesso. Dunque, com'è effettivamente cambiata la vita di Janeen e come sta la giovane donna oggi?

Sempre da The Cinemaholic scopriamo che Janeen a seguito della sua partecipazione al programma abbia deciso di non mollare, riuscendo così a perdere ulteriore peso. Sarebbe riuscita a scendere fino al peso di 150 chili, ancora molto ma nettamente un bel traguardo. Inoltre, si sarebbe fatta operare alle ginocchia, e ora avrebbe anche incominciato a danzare. Circa un anno fa, sul suo profilo personale Facebook, Janeen scriveva:



"Ora che i miei obblighi contrattuali con TLC [casa produttrice di Vite Al Limite, ndr] sono terminati, sono finalmente alla ricerca di nuove avventure, ma anche di nuove opportunità lavorative e di guadagno. Mi piacerebbe parlare pubblicamente della mia esperienza, e occuparmi di amministrazione. Continuo a fare volontariato presso un rifugio per gatti, e sono alla continua ricerca di opportunità per servire e aiutare il prossimo, possibilmente nella città di Houston o nelle sue periferie".

si sarebbe anche rifatta una vita... Sentimentale. Avrebbe ricominciato ad amarsi, e a prendersi più cura di sé. E da qualche tempo, starebbe frequentando un uomo col quale starebbe facendo sul serio. Secondo gli ultimi gossip, e sempre secondo quanto riportato da The Cinemaholic, ora Janeen avrebbe trovato lavoro e continuerebbe a vivere in Texas, a Houston. Non sarebbe più tornata a Seattle se non per lunghi periodi di vacanza, che si concede spesso, e per riabbracciare gli amici e gli affetti più cari.