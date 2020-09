Ballando con le stelle 2020 slitta: la prima puntata in onda il 19 settembre

Di Ivan Buratti mercoledì 2 settembre 2020

Il talent show di Rai 1 posticipato di una settimana per i rallentamenti da Covid: l'annuncio su Twitter

Come fanno le scarpette da danza sulla pista quando suona un paso doble, Ballando con le stelle slitta. La quindicesima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci, prevista in partenza il prossimo 12 settembre, arriverà in prima serata su Rai 1 con una settimana di ritardo. La nuova data di inizio è fissata ad oggi a sabato 19 settembre 2020.

Ad annunciare lo spostamento di sette giorni è stata Selvaggia Lucarelli, giornalista e giudice a bordo campo del programma, che tramite il suo profilo Twitter ha anticipato la news:



La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito decente, bene.

La notizia della partenza ritardata era nell'aria, complice la positività al Covid di due dei protagonisti della prossima edizione di Ballando con le stelle, il professionista Samuel Peron e il concorrente Daniele Scardina. Nonostante il tampone negativo del resto del cast e degli operatori, le prove dello show e tutti i preparativi per l'esordio ancora non sono ripartiti, come annunciato ieri da Milly Carlucci. La conduttrice, sempre dalle colonne del suo profilo Twitter, ha infatti segnalato:



Siamo in attesa di sapere quando riprenderanno gli allenamenti all’Auditorium e siamo sempre in attesa degli sviluppi della situazione di Samuel e Daniele. Prossimamente faranno anche loro un tampone per capire meglio i progressi.

per rifinire tutti i dettagli di Ballando con le stelle, che punta a ripartire in pompa magna in vista della travaglia edizione 2020?