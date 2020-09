Il mistero Clemente Mimun, scompare dalla direzione del Tg5 e compare Mauro Crippa

Di Marco Salaris mercoledì 2 settembre 2020

Entrato alla direzione il 3 luglio 2007, Mimun lascia la direzione del telegiornale di punta Mediaset?

Sono le 8:30 di ieri martedì 1° settembre, quando al termine del Tg5 del mattino si accende un mistero: nella solita grafica che precede la sigla di chiusura, la firma della direzione del telegiornale di Canale 5 non porta più quella di Clemente Mimun dopo 13 anni di permanenza, bensì quella di Mauro Crippa già direttore della testata Videonews. Dimissioni? Semplice cambio della guardia? Tutto è avvenuto in gran segreto, nessun annuncio o comunicato in merito, ma per avere in mano qualche indizio in più basta guardare l'account twitter di Mimun.

Scorrendo la timeline dei tanti tweet pubblicati si scorgono due foto che hanno con sé dei messaggi criptici. Il primo è stato pubblicato nella prima mattina del 31 agosto: posta una sua foto in cui indossa il cappello loggato Tg5. Accompagna la foto con un laconico "Una grande avventura", che se vogliamo dare un'interpretazione tutta giornalistica appare proprio come un'apparente addio.

Segue poche ore dopo un altro scatto, stavolta in studio e a fianco di una telecamera nei giorni antecedenti al restyling del Tg5 avvenuto nell'aprile 2018. Scrive un altro messaggio ancor più breve "eh già" che (nota di colore) è anche la citazione del celebre brano di Vasco Rossi di cui è grande fan.

A questo va ad aggiungersi un'indiscrezione rivelata da affaritaliani.it, il portale scrive che Clemente Mimun da ieri è entrato in pensione, Mauro Crippa dunque sarà il suo sostituto "per uno o tre mesi" ma attenzione perché in seguito Mimun potrebbe tornare al suo posto di direttore del notiziario, ma da pensionato.