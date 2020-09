Yellowstone, su Sky Atlantic la seconda stagione della serie tv con Kevin Costner (Video)

Di Paolo Sutera mercoledì 2 settembre 2020

Su Sky Atlantic e Now Tv arriva la seconda stagione di Yellowstone, la serie tv con Kevin Costner nei panni del protagonista, il cowboy John Dutton che, aiutato dai figli deve difendere il proprio ranch dalle grinfie di chi se ne vuole appropriare

Il ranch dei Dutton non conosce pace: anche nella seconda stagione di Yellowstone, in onda da questa sera, 2 settembre 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic ed in streaming su Now Tv, il protagonista interpretato dal Premio Oscar Kevin Costner si trova sempre più accerchiato da problemi e da nemici. In alto potete vedere una clip dei nuovi episodi.

La difesa del ranch e le preoccupazioni sul futuro

Se nel finale della prima stagione John Dutton (Costner), il cowboy capofamiglia e proprietario del ranch in Montana intorno a cui ruotano le vicende della serie tv, ha dovuto vedersela con nuove tensioni in famiglia e la scoperta di nuovi problemi di salute, nella seconda stagione dovrà affrontare oltre che le paure per il suo futuro e delle sua famiglia, anche i rischi che il suo ranch finisca ai poteri forti.

A contendersi il terreno di proprietà dei Dutton ci sono ancora l’imprenditore edile Dan Jenkins (Danny Huston) ed il presidente della riserva indiana di Broken Rock, Thomas Rainwater (Gil Birmingham). Di fronte alla loro pressione, la Governatrice Lynelle Perry (Wendy Moniz) inizia a far sentire meno il suo appoggio a John, mettendolo ancora più in difficoltà.

Al protagonista non resterà altro che coinvolgere nuovamente i suoi figli Kayce (Luke Grimes), Jamie (Wes Bentley) e Beth (Kelly Reilly), in una lotta per la difesa del proprio ranch che sembra ben lontana dal vedere una fine. La serie, insomma, continua ad affrontare il tema dell'eredità e di quanto siamo disposti a spingerci per difenderla.

Un cast tra conferme e novità (in attesa della terza stagione)

Confermato gran parte del cast che abbiamo già visto nella prima stagione: oltre a Costner ed agli altri attori già citati, ritroviamo infatti Kelsey Asbille nei panni di Monica Long, moglie nativa americana di Kayce e Cole Hauser in quelli del braccio destro di John, Rip Wheeler.

Taylor Sheridan, co-creatore dello show con John Linson, tornerà inoltre anche davanti alla macchina da presa, riprendendo il ruolo di Travis Wheatly. Tra i nuovi personaggi, invece, ci saranno Malcolm Beck (Neal McDonough), Teal Beck (Terry Serpico), Steve Hendon (James Jordan) e Cassidy Reid (Kelly Rohrbach).

Paramount Network, che negli Stati Uniti trasmette il telefilm, ha già rinnovato Yellowstone per una terza stagione, già andata in onda quest'estate e da noi in arrivo nei prossimi mesi.

Yellowstone 2, streaming

E' possibile vedere Yellowstone 2 in streaming su Now Tv, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere anche on demand.