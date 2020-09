Forum, in onda le puntate inedite in attesa della nuova stagione (live dal 14 settembre)

Di Giorgia Iovane mercoledì 2 settembre 2020

Forum torna in onda con puntate inedite dopo mesi di repliche, in attesa della 36esima stagione.

Il tribunale di Forum riapre oggi, mercoledì 2 settembre, ma per adesso ancora a 'mezzo servizio': la buona notizia per i fans del programma, però, è che finalmente potranno assistere a casi mai visti prima, rieditati in puntate speciali in onda su Canale 5 dalle 11.00 fino al Tg5 delle 13.

Si tratta di puntate inedite registrate prima del lockdown: non vedremo ancora, dunque, le misure di sicurezza anti-Covid messe in atto per la realizzazione delle nuove puntate, quelle che davvero segneranno l'inizio della trentaseiesima stagione del programma. La nuova edizione, infatti, debutterà solo lunedì 14 settembre, in diretta, con una serie di accortezze che la stessa padrona di casa ha illustrato in una recente intervista a Il Giornale. Tra le principali, una minore quantità di pubblico in studio per garantire il distanziamento di sicurezza, una maggiore interazione col pubblico a casa e l'introduzione dell'"avvocato d'ufficio", chiamato a rappresentare chi non può o non vuole andare in studio per paura del contagio o per necessità. A illustrare il caso e assumere il ruolo delle parti, quindi, potrà esserci il legale rappresentante, un po' come avviene nei veri tribunali.

Inevitabilmente, al timone di queste puntate inedite e anche della prossima stagione ritroveremo Barbara Palombelli, una e bina tra il tribunale di Canale 5 e l'access prime time di Rete 4 con Stasera Italia, anch'esso al via il 14 settembre. E del resto lo stesso Forum conserva il suo spazio su Rete 4 con Lo Sportello di Forum, che invece inizierà ad offrire puntate inedite da venerdì 4 settembre.

La stagione tv, insomma, sta lentamente riprendendo, cercando forme sicure per ripartire e intrattenere: di fatto Forum non ha mai abbandonato la posizione, presidiando il daytime di Canale 5 e il primo pomeriggio di Rete 4 con tutto quello che il magazzino Mediaset ha potuto mettere a disposizione. Ora si potrà assistere a nuovi casi, o meglio vedere all'opera nuovi personaggi su storie che in fondo tornano su argomenti noti, ma mutando (un po') al mutare dei tempi.