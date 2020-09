Analisi Auditel del pomeriggio di lunedì 31 agosto 2020

Di Hit martedì 1 settembre 2020

L'andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri

Si parte alle ore 14 con la curva verde di Rai3 al comando con i Tg Regionali al 20% di share, poi c'è la curva di Canale 5 con Beautiful, Una vita e Day dreamer che è al comando appena sotto la soglia del 20% di share. La curva blu di Rai1 con Aspettando Vita in diretta scorre poco sopra la soglia del 10% di share, seguita dalla curva gialla delle repliche dello Sportello di Forum.

In seguito vediamo la curva arancione di Canale 5 calare nettamente ma restare sempre al comando con Il Segreto al 14% di share, mentre Il Paradiso delle signore si ferma poco sopra il 10% di share. A seguire la curva di Rai1 con Vita in diretta si porta al comando, toccata dalla curva rossa di Rai2 con il Tour de France al 15% di share. La curva di Canale 5 è in questo frangente poco sotto il 10% di share.

La sfida del preseale è vinta dalla curva blu di Reazione a catena che tocca il 26% di share, con le curve di The wall e Tg3 e Tg Regionali che si "giocano" il secondo posto attorno al 15% di share.