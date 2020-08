Fremantle: Virman Cusenza firma un accordo di collaborazione

Virman Cusenza, giornalista ed ex direttore de Il Mattino e de Il Messaggero, ha firmato un accordo di collaborazione con Fremantle.

Il giornalista palermitano ricoprirà il ruolo di consulente per il comparto documentari del gruppo e collaborerà anche con Wildside e The Apartment, le due società di produzione, attive nel settore della produzione di serie televisive e film, controllate da Fremantle Italia.

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali di Virman Cusenza:

Sono entusiasta dell’occasione che Fremantle mi offre di poter incrociare l’esperienza professionale che ho maturato in questi anni con le opportunità e le potenzialità delle produzioni televisive che hanno costruito il prestigio di un brand globale. La collaborazione con un innovatore di successo come Andrea Scrosati, poi, mi dà la certezza di poter costruire insieme un’offerta che unisca il rigore delle fonti con la capacità di cogliere in anticipo esigenze di approfondimento e di conoscenza di una platea di utenti sempre più vasta.

Andrea Scrosati, Group Chief Operating Officer di Fremantle, nelle sue dichiarazioni ufficiali, invece, ha sottolineato il fatto che quello dei documentari è un settore in grande espansione sul quale Fremantle intende investire molto in futuro:

Sono davvero orgoglioso che un professionista con l’esperienza e lo straordinario curriculum come Virman abbia scelto di collaborare con Fremantle. Il segmento dei documentari è un settore strategico per il gruppo e non ho dubbi che la collaborazione di Virman renderà la nostra offerta in Italia e nel mondo ancora più forte.