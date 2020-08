SEAT Music Awards 2020 - Viaggio nella Musica: Nek conduttore della terza puntata speciale

Di Fabio Morasca lunedì 31 agosto 2020

Il terzo appuntamento dei SEAT Music Awards andrà in onda domenica 6 settembre 2020 alle ore 16.

Oltre alle due prime serate, che andranno in onda su Rai 1 mercoledì 2 e sabato 5 settembre 2020 e che saranno condotte da Carlo Conti e da Vanessa Incontrada, l'edizione 2020 dei SEAT Music Awards, la manifestazione musicale durante la quale vengono premiati gli artisti italiani che hanno ottenuto una certificazione FIMI durante l'ultimo anno (quest'anno, i premi non verranno consegnati), avrà anche una terza puntata che andrà in onda domenica 6 settembre 2020, a partire dalle ore 16, e che sarà condotta da Nek.

Il cantautore di Sassuolo sarà al timone di SEAT Music Awards 2020 - Viaggio nella Musica, durante il quale saranno presenti altri artisti protagonisti della "Settimana della Musica" presentata ufficialmente oggi, durante la conferenza stampa, e che si svolgerà dal 2 al 6 settembre.

In questo terzo appuntamento, Nek sarà il narratore di un viaggio speciale che partirà proprio da Sassuolo, casa sua, fino a Verona. Nek incontrerà i suoi colleghi artisti, più alcuni protagonisti delle due prime serate, e incontrerà anche i lavoratori dello spettacolo ai quali è dedicato l'intero progetto "Da Verona Accendiamo la Musica", del quale fanno parte anche l'edizione 2020 de La Partita del Cuore e l'evento in streaming, Heroes.

Gli artisti che parteciperanno a questo speciale terzo appuntamento dei SEAT Music Awards saranno Il Volo, Gigi D'Alessio, Clementino, Bugo, Ermal Meta, Mario Biondi, Ron, Rocco Hunt, Ana Mena, Gaia, Aiello, Nina Zilli, Mr. Rain e altri ospiti.

Nek, inoltre, condurrà anche le prime due puntate dei SEAT Music Awards 2020 per Rai Radio 2 insieme a Carolina Di Domenico, direttamente in uno studio mobile allestito all'interno dell'Arena di Verona.