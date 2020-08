Gerardo Greco new entry della squadra di La7: l'annuncio del direttore Andrea Salerno

Di Giulio Pasqui lunedì 31 agosto 2020

Ecco quale sarà il ruolo del giornalista nella squadra de La7.

Gerardo Greco è una new entry della squadra di La7. Il giornalista, ex volto di Agorà ed ex direttore del tiggì di Rete 4, arriva come consulente dei programmi di informazione del day-time. "Darà un contributo ideativo, sarà autore ma comparirà anche in video", ha specificato il direttore Andrea Salerno in un'intervista rilasciata a Renato Franco sulle pagine del Corriere della Sera. Greco comparirà anche in video all'interno. Dove? Sicuramente all'interno del nuovo programma "di taglio giornalistico" condotto da Myrta Merlino, che andrà in onda la domenica pomeriggio. Assieme a loro è prevista anche la presenza del vignettista Vauro.

Tra le novità dei palinsesti della reti di Urbano Cairo, annunciate da Salerno, c'è uno speciale sulla vigilia del primo giorno di scuola condotto da Myrta Merlino e una maratona, una sorta di Scuola Day, di Enrico Mentana sempre sul ritorno dei ragazzi tra i banchi. "Abbiamo due temi fondamentali sul tavolo della ripartenza che sono la riapertura della scuola e le elezioni del 20-21 settembre. Mentana si prepara alla maratona elettorale del 21, mentre per il 14 abbiamo in mente uno scuola day: seguiremo per tutta la giornata con i nostri programmi il rientro nelle aule", ha detto il direttore.

Non pesa - almeno al direttore Salerno, l'assenza di Gene Gnocchi da DiMartedì: "Senza offesa per nessuno diciamo che in questa fase preferisco aprire di Martedì con Speranza piuttosto che non Mauro Corona", ha detto. A Bianca Berlinguer saranno fischiate le orecchie.