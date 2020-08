Vite da Copertina, la nuova edizione con Rosanna Cancellieri: prima puntata del 31 agosto 2020

Di Marco Salaris lunedì 31 agosto 2020

Il salotto della conduttrice accoglierà e racconterà i personaggi più amati dello spettacolo.

Parte oggi, 31 agosto 2020, la nuova avventura di Rosanna Cancellieri in Tv8. Alle 17:30 inizia la nuova edizione di Vite da Copertina, la quarta dalla sua nascita avvenuta nel 2016. Come sempre la domanda che ruota attorno al programma è: Cosa si nasconde dietro le vite stellari dei VIP? Dalle puntate monografiche a quelle in forma di classifica, dal salotto dal gusto vintage della vecchia Hollywood scopriremo gossip, storie e curiosità talvolta inedite delle celebrities più amate, con un taglio elegante.

Attenzione anche all'angolo dei Visti da vicino, in cui i VIP saranno raccontati da familiari, stretti collaboratori e amici. Tra i vari nomi: Barbara Bouchet, Rosanna Banfi, Francesco Oppini, Giorgio Mastrota e Leo Gassman.



Vite da Copertina, il programma

Un programma prodotto da TV8 in collaborazione con 3zero2. Per l'edizione 2018/2019 la conduttrice è stata Alda d'Eusanio, nel 2019 Elenoire Casalegno con Giovanni Ciacci.



Vite da Copertina, dove seguirlo

va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:30 su Tv8 al canale 8 del digitale terrestre e di TivùSat. Su Sky al canale 121.

