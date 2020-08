Cortesie per gli ospiti, le nuove puntate dopo il lockdown

Di Giorgia Iovane lunedì 31 agosto 2020

Cortesie per gli ospiti, la nuova stagione al via su Real Time.

L'Autunno tv batte i suoi primi colpi e inizia a mostrare cosa vuol dire produrre in epoca Covid. Lo vedremo anche con Cortesie per gli ospiti, che debutta con la sua nuova stagione questa sera, lunedì 31 agosto, alle 20:20 su Real Time (DTT, 31). Venti nuove puntate da un'ora ciascuna, prodotte da Banijay Italia per Discovery Italia, che ritrovano come giudici/conduttori Csaba dalla Zorza -pronta anche al debutto nella giuria di Bake Off Italia dal 4 settembre-, lo chef Roberto Valbuzzi e l'architetto Diego Thomas. I tre esperti sono pronti a giudicare i menu, le case, la serata organizzata dalle due coppie in sfida ogni sera, valutando cibo, allestimento della tavola e design della casa.

Terminato il lockdown, i tre giudici hanno ripreso il loro viaggio in Italia, spaziando per tutto lo Stivale: da Brescia a Roma, con puntatine tra i colli e i litorali laziali di Fiano Romano, Campagnano, Albano e Fregene, passando anche per Montefiascone e Nepi (Viterbo) e scendendo fino a Salerno, passando per Napoli.

Gli effetti delle misure anti-Covid sono evidenti soprattutto nella scelta dei set: si lasciano salotti e ambienti al chiuso per imbandire tavoli all'aperto, tra terrazze e giardini. La novità maggiore però va in 'controtendenza', visto che le coppie in gara potranno essere aiutate da amici e famigliari, ampliando così la sfida di coppia ai 'congiunti'.

Vedremo stasera quali altre novità ci saranno seguendo in diretta la prima puntata live su TvBlog questa sera, lunedì 31 agosto, dalle 20.30.