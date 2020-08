Deal With It - Stai al Gioco: la prima puntata della nuova edizione in diretta dalle ore 20:30

Di Fabio Morasca lunedì 31 agosto 2020

Deal With It - Stai al Gioco è il game show di Nove, condotto da Gabriele Corsi, che andrà in onda a partire da oggi, lunedì 31 agosto 2020, alle ore 20:30, da lunedì a venerdì.

Deal With It - Stai al Gioco: le anticipazioni della prima puntata

A partire da questa sera, avrà inizio la nuova edizione di Deal With It - Stai al Gioco, il game show condotto da Gabriele Corsi, in onda nell'access-prime time di Nove.

Prodotto da Banijay Italia, il programma che unisce candid camera e game show sarà ambientato a Milano, a Roma e, per la prima volta, a Napoli.

Gli ospiti vip di quest'edizione saranno Elio, The Jackal, Juliana Moreira, Marisa Laurito, Francesco Paolantoni, Gigi e Ross, Tosca D'Aquino, Chiara Francini, Ciccio Graziani, Paolo Calabresi, Matteo Branciamore, Fatima Trotta, Brenda Lodigiani, Debora Villa, Frank Matano, Lucia Ocone, Scintilla, The Show e il Trio Medusa.

Anche in questa nuova edizione, Gabriele Corsi, insieme ai complici vip, sceglierà una coppia di clienti all’interno di un locale pubblico, disseminato di telecamere nascoste. Uno dei due verrà portato all’interno di una regia nascosta dove riceverà la proposta di partecipare al gioco che gli permetterà di vincere fino a 2.000 euro. Per guadagnarli, il concorrente dovrà accettare di indossare un auricolare, tornare in sala ed eseguire gli ordini impartiti dalla regia, all'insaputa del suo partner. Ogni volta che il concorrente riuscirà a portare a termine la sfida suggerita vedrà crescere il proprio montepremi ma non dovrà farsi scoprire dal suo partner.

Deal With It - Stai al Gioco: dove vederlo

Deal With It - Stai al Gioco andrà in onda su Nove, a partire dalle ore 20:30, da lunedì a venerdì.

La puntata andrà in onda anche in streaming sul sito ufficiale di DPlay.

Altri video riguardanti il programma sono disponibili sempre su DPlay.

Deal With It - Stai al Gioco: Second Screen

Il game show condotto da Gabriele Corsi ha una sezione dedicata sul sito ufficiale di DPlay.

Su Facebook, invece, Deal With It - Stai al Gioco è presente nella pagina ufficiale del canale Nove.

Su Twitter, invece, l'account ufficiale del canale Nove è @nove. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #dealwithit.

Nove ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire il programma in liveblogging, infine, la prima puntata sarà disponibile in tempo reale su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 20:30.