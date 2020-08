Ninna nanna mortale, su Raidue una mamma che vuole sempre avere ragione

Di Paolo Sutera sabato 29 agosto 2020

Su Raidue va in onda Ninna nanna mortale, film-tv in cui la protagonista è una giovane donna che, dopo la perdita della figlia appena nata, sviluppa un'ossessione verso la figlia di una coppia di amici

L'istinto di una madre ha ragione anche quando tutto intorno a lei sembra contraddirla? E' la premessa da cui parte Ninna nanna mortale, il film-tv che Raidue propone questa sera, 29 agosto 2020, alle 21:20. Al centro del thriller una madre che, dopo un grave lutto, sembra impazzire.

La trama

Il film-tv si apre con una coppia, Olivia Davis (Katie Leclerc) ed Harry (Jeff Schine), piangere per la perdita della loro figlia appena nata. Allo stesso tempo un'altra coppia, Glen (Todd Cahoon) e Brooke (Victoria Barabas), portano a casa la loro bambina.

Passano sei mesi: Olivia ed Harry stanno cercando di superare il lutto, pensando anche di avere un altro figlio. Harry, intanto, viene assunto da Glen, con cui ha stretto amicizia. Ad una festa, Olivia conosce Brooke e vede sua figlia. La donna ne rimane molto colpita, tanto da essere travolta da un'ondata di sentimenti che sfociano nell'ossessività.

Olivia, infatti, inizia a credere che quella bambina sia sua figlia: dopo che Brooke ha cercato di diventare sua amica e di fidarsi di lei, Olivia diventa pericolosa, tanto da ottenere un ordine restrittivo. Neanche parlare con l'infermiera Nancy (Heather Ankeny), che era stata accanto ad Olivia durante il parto, sembra aiutarla.

Glen e Brooke, intanto, devono vedersela con delle irruzioni in casa, che sembrano avere come obiettivo il rapimento della bambina. La coppia assume una guardia giurata che vigili sulla loro casa, ma continuano a non sentirsi al sicuro.

Harry, che inizialmente era convinto che la moglie stesse sviluppando una ossessione morbosa verso la bambina, ora pensa che la persona a fare irruzione in casa della coppia potrebbe non essere Olivia che, forse, non ha completamente perso la testa.

Curiosità

Il film-tv è andato in onda nei mesi scorsi negli Stati Uniti su Lifetime, con il titolo "A mother knows worst-A deadly lullaby". L'attrice protagonista, Katie Leclerc, è nota al pubblico televisivo per essere stata anche Daphne in Switched at Birth.

Ninna nanna mortale, streaming

E' possibile vedere Ninna nanna mortale in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.