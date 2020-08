Pino Insegno su Rai2 condurrà Voice Anatomy

Come anticipato da Blogo a giugno scorso, Pino Insegno tornerà in televisione. Lo farà su Rai2 con Voice Anatomy, il programma che ha condotto per alcuni anni, di recente, su Radio 24 (qui fu protagonista di una clamorosa gaffe con il critico del Corriere della Sera Aldo Grasso).

Intervistato dal settimanale Gente, l'attore ha raccontato che alla trasmissione lavorerà (come accadeva anche in radio) la moglie Alessia Navarro:

Alessia è autrice di Voice Anatomy, il nuovo programma in 10 puntate che andrà in onda su Raidue probabilmente da novembre. Io sarò in video, lei dietro le quinte. Come al solito succede tra moglie e marito, lei è la mente e io le braccia. La verità è che siamo entrambi entusiasti del progetto. La voce è centrale per gli attori, ma anche insegnanti, ingegneri, venditori. Se non la sai usare bene, non riesci a convincere gli altri. Parleremo di temi che riguardano tutti, come la balbuzie. Abbiamo tanti bravissimi colleghi, straordinari in scena, a testimoniarlo.