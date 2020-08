Uomini e donne torna in onda, Day Dreamer si sposta al sabato pomeriggio dal 5 settembre (e al lunedì sera)

Di Massimo Galanto venerdì 28 agosto 2020

La soap turca lascia posto a Uomini e donne e si sposta al sabato pomeriggio dal 5 settembre. Il 7 test anche in prima serata

Lunedi 7 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14.45, inizierà la 25esima edizione di Uomini e donne. Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda dopo la pausa estiva, durante la quale quello slot è stato coperto - con grandi ascolti - da Day Dreamer.

Dunque, da lunedì 7 settembre che fine farà la soap turca con Can Yaman? Mediaset sembra aver deciso di collocarla al sabato pomeriggio. Come comunicato poco fa dal Biscione, partenza fissata il 5 settembre - allorquando né Verissimo, né Amici saranno iniziati - con la messa in onda di due episodi, il numero 62 e il numero 63, dalle ore 14.10.

Day Dreamer dovrebbe inoltre sbarcare in prima serata. Come scrivo il sito di Davide Maggio, il test dovrebbe avvenire proprio lunedì 7 settembre, dopo Paperissima Sprint.