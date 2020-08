La Notte della Taranta 2020 su Rai 2 in seconda serata: ospiti ed esibizioni di un'edizione solo tv

Di Giorgia Iovane venerdì 28 agosto 2020

La Notte della Taranta 'a porte chiuse' per il COVID in una versione tv nella seconda serata di Rai 2.

Il concertone de La Notte della Taranta perde la sua dimensione di festa di piazza e diventa un evento esclusivamente tv. Colpa del COVID, sicuramente, visto che le misure anti-contagio hanno saggiamente suggerito di cancellare tutti gli eventi che per loro stessa natura richiedono (e vivono di) assembramenti e hanno lasciato solo lo scheletro di un evento musicale sempre più pop. Ma per certi versi anche conseguenza di un percorso iniziato qualche anno fa.

La tradizione però si perpetua, anche se in maniera diversa dal solito, quasi esclusivamente per il piccolo schermo, visto che l'edizione 2020 è stata realizzata a porte chiuse. Solo gli artisti presenti, un palco essenziale ma con le luci e il calore delle luminarie pugliesi, sia pur senza quella dimensione di rito collettivo che è propria della Notte della Taranta, ridotta di fatto a 90' minuti in onda su Rai 2 dalle 22.50 di questa sera, venerdì 28 agosto.

La ventritresima edizione va in scena sul palco minimal e teatrale allestito dallo scenografo Giancarlo Sforza all'ex Convento degli Agostiniani di Melpignano (LE), sotto la direzione artistica di Daniele Durante, con l’Orchestra popolare e dell’Orchestra Roma Sinfonietta dirette dal maestro Paolo Buonvino. A tenere le fila del racconto c'è Sergio Rubini, cui è evidentemente affidato il compito di dare 'un senso' alla collazione di esibizioni, tenute insieme sul piccolo schermo anche dalla regia tv di Cristiano D’Alisera.

Le composizioni di Paolo Buonvino fanno da colonna sonora insieme ai canti della tradizione popolare come Lu Rusciu de lu mare, Tamburreddhu meu, Ferma zitella e la buona notte in grico Calinitta. Sulla facciata del Convento scorrono le immagini delle tabacchine, le contadine del Salento protagoniste della lotta al caporalato, quando Gianna Nannini intona Fimmene Fimmene. La ripropone a distanza di 16 anni dalla sua prima partecipazione al Concertone perché, dice, “le condizioni delle donne non sono cambiate”.

Tra gli ospiti anche Mahmood, che canta in arabo unendo così le varie aree del Mediterraneo, mentre Diodato si esibisce in Beddha ci dormi. L’elogio della Pazzia di Erasmo da Rotterdam è preludio teatrale per Secuta Secuta, una filastrocca salentina da “vannisciatore”, il banditore che per le vie del paese trova il modo di far emergere la verità, ovvero il tradimento del fratello maggiore. Presente anche la danza con cinque coreografie di Sharon Eyal che reinterpreta in chiave contemporanea la pizzica salentina.

La Notte della Taranta è un progetto culturale per la valorizzazione della pizzica sostenuto da Regione Puglia, Unione dei Comuni della Grecìa salentina, Istituto di ricerca Diego Carpitella con la collaborazione di Puglia Promozione e Apulia Film Commission. E la Rai lo sostiene con questo spazio, sia pur freddo, che mira alla salvaguardia di una tradizione che cerca di sopravvivere anche senza contatto con la terra e con gli altri.



"Un viaggio musicale per omaggiare la memoria della Puglia. Un viaggio che crea un ponte tra passato e presente in questa edizione voluta, nonostante le difficoltà, per non fermarsi per non arrendersi. Per esserci al fianco di musicisti, ballerini, tecnici. Sarà un viaggio di emozioni"

si legge sulla pagina FB ufficiale dell'evento. Una edizione interlocutoria, ma forse per alcuni versi spartiacque. Intanto seguiamola su Rai 2 dalle 22.50.

Foto | Sito ufficiale Notte della Taranta