Tour de France 2020: la programmazione Rai ed Eurosport

Di Fabio Morasca giovedì 27 agosto 2020

Dal 29 agosto al 20 settembre, andrà in onda la 107° edizione del Tour de France.

Dal 29 agosto fino al prossimo 20 settembre, si svolgerà la centosettesima edizione del Tour de France, di cui la partenza era prevista per lo scorso giugno ma che è stata posticipata, ovviamente, a causa della pandemia di COVID-19.

Suddivisa in 21 tappe, l'edizione 2020 della Grande Boucle, che sarà blindata per ovvie ragioni, con una limitatissima presenza di pubblico, partirà da Nizza e terminerà, come da tradizione, sugli Champs Élysées, a Parigi.

Saranno la Rai, in esclusiva free-to-air, ed Eurosport a trasmettere la 107° edizione della più antica e prestigiosa gara ciclistica a tappe.

Per quanto riguarda la Rai, Rai 2 e Rai Sport manderanno in onda circa 100 ore di trasmissione, in diretta e in differita, incluse rubriche e speciali.

Dal 29 agosto al 20 settembre, fatta eccezione per il 7 e per il 14 settembre, giorni di riposo, ogni giorno, su Rai 2, il collegamento con la corsa avrà inizio alle ore 14 con Tour in diretta, che si trasformerà in Tour all'arrivo, circa un'ora prima della fine della tappa. La telecronaca sarà affidata a Francesco Pancani, Marco Saligari e allo scrittore Fabio Genovesi.

Al termine della tappa, andrà in onda, in diretta dagli studi di Rai Sport di Milano, Tour Replay, con Antonello Orlando, Beppe Conti e con gli ex ciclisti Daniele Bennati e Alessandro Ballan. Ettore Giovannelli si occuperà delle interviste ai protagonisti.

In seconda serata, su Rai Sport, invece, andrà in onda Tour di notte che offrirà un'ora di sintesi della tappa. L'intera offerta, inoltre, sarà disponibile anche su Rai Play.

Come già sottolineato da TvBlog nei mesi scorsi, la Rai, durante il Tour, sarà chiamata a gestire anche la Tirreno-Adriatico che si terrà precisamente dal 7 al 14 settembre 2020. I telespettatori avranno la possibilità di seguire in diretta anche la "corsa dei due mari", sul canale Rai Sport+ HD, con la telecronaca affidata a Andrea De Luca e Stefano Garzelli.

Su Eurosport, invece, il Tour de France 2020 sarà trasmesso in diretta integrale sui canali Eurosport 1, Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN) e su Eurosport Player, con il commento affidato a Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

I primi 75 minuti di ogni tappa andranno in onda in diretta esclusiva.