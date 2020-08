Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: "Tutti negativi tranne Daniele Scardina. Rientriamo nel protocollo di sicurezza degli sport di contatto"

Dopo la notizia riguardante il caso di positività al COVID-19 di Samuel Peron, Milly Carlucci ha fornito gli ultimi aggiornamenti, in prima persona, tramite un video condiviso sui social, riguardante la situazione Coronavirus a Ballando con le Stelle.

La conduttrice ha dichiarato che i risultati del giro di tamponi hanno rivelato la positività di uno dei concorrenti, il pugile Daniele Scardina:

Carissimi amici, sono qui con il mio sorrido d'ordinanza, per darvi un aggiornamento su quello che è capitato nella nostra comunità di Ballando. Abbiamo il risultato dei tamponi: siamo tutti negativi, salvo Daniele Scardina. Daniele ha passato le vacanze nella stessa zona in cui, purtroppo, si trovava anche Samuel Peron e lì, come sapete, c'è stato un focolaio di infezione importante. Però sia Samuel che Daniele, in questo momento, non hanno sintomi importanti. In bocca a lupo perché, magari, risolviamo questa situazione rapidissimamente. Un grande abbraccio e un bacione a tutti e due.