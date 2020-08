Musicultura 2020 su Rai2 il 3 settembre: Enrico Ruggeri confermato conduttore

Di Massimo Galanto giovedì 27 agosto 2020

In gara otto giovani artisti, sul palco anche Massimo Ranieri, Tosca e i Pinguini Tattici Nucleari

Domani venerdì 28 agosto e sabato 29 sarà registrata all’Arena Sferisterio di Macerata la 31esima edizione di Musicultura Festival della Canzone Popolare e d’Autore. L'evento andrà in onda su Rai2 giovedì 3 settembre in seconda serata (e su Rai Radio1, in diretta, domani e sabato). Alla conduzione, per il secondo anno consecutivo (ma l'anno scorso - trasmesso da Rai3 - era affiancato da Natasha Stefanenko), Enrico Ruggeri.

Protagonisti del Festival gli otto giovani artisti vincitori del concorso 2020. Si tratta di Fabio Curto, Miele, Blindur, I Miei Migliori Complimenti, H.E.R., Senna, Hanami e La Zero, che si sfideranno a colpi di note d’autore per il titolo di vincitore assoluto della XXXI edizione del Concorso. In palio anche il premio di 20 mila euro. Il vincitore sarà decretato dai voti del pubblico dello Sferisterio (in ottemperanza alle normative anti covid, invece di 2500 posti, ne saranno occupati 900).

Tra gli ospiti che si esibiranno live, anche Massimo Ranieri, Tosca, Antonio Rezza, Salvador Sobral, BandaKadabra, i Pinguini Tattici Nucleari, Asaf Avidan, Francesco Bianconi, il Gruppo Ocarinistico Budriese, Bruno Tognolini e Lucilla Giagnoni.