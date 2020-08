Metal Detective, alla scoperta dei reperti storici sepolti in Italia: da stasera in prime time su DMAX

Di Marco Salaris giovedì 27 agosto 2020

A caccia di antichi tesori del nostro passato per risolvere gli enigmi della storia con il rifugista Paolo Campanardi.

Da stasera alle 21:25 per cinque giovedì in prima visione su DMAX arriva Metal Detective, un viaggio lungo il territorio italiano per riscoprire la storia attraverso preziosi reperti storici. Tante le tappe che accompagneranno il racconto (già disponibile su DPLAY PLUS dallo scorso 20 agosto) guidato da Paolo Campanardi (detto 'Gibba', Capo della protezione civile di Toscolano Maderno) e il suo metal detector in una missione che sarà quella di poter attraversare lo stivale a caccia di indizi che possano portare a soluzioni di misteri e vicende ancora senza un significato.

Racconti e ricordi che passeranno per il monte Ragogna, la ferrata del Sass de Stria, Salò, Anzio, fino a raggiungere la leggendaria Linea Gotica.

Scopriremo le imprese della Brigata Bologna, uno stuolo di uomini-eroi che riuscì a bloccare l'avanzata Austro-tedesca dopo Caporetto, dando al resto dell’esercito italiano il tempo per organizzare le difese sul Piave. 'Gibba' quindi ricostruirà le loro gesta calandosi dalla cima del monte al greto del fiume così da individuare il punto dove avvenne lo scontro finale.

Nei cinque numeri di Metal Detective un passaggio sulle Dolomiti, dove Campanardi si insinuerà nel luogo dove fu sepolto il Tenente Mario Fusetti durante la Prima Guerra Mondiale. In più, un salto sul Lago di Garda dove ritroverà un tesoro trafugato dai nazisti durante la Guerra.

Per le spiagge di Anzio, il rifugista bergamasco ci racconterà l'Operazione Shingle in cui l'esercito degli alleati americani incassare una sconfitta che ha lasciato molti punti interrogativi in sospeso.

Fra le tappe più estreme, quella dedicata all'appennino tosco-romagnolo. 'Gibba' sonderà una zona di questo territorio che ancora oggi è seminata di mine antiuomo, bombe inesplose e paesaggi proibitivi, la missione primaria sarà sempre quella di poter riportare alla luce reperti unici per dare una risposta alla storia.



Metal Detective, il programma

È una produzione originale Formasette per Discovery Italia. Ogni puntata avrà una durata di 60 minuti e andrà in onda dal 27 agosto al 24 settembre ogni giovedì alle 21:25 su DMAX.



Metal Detective, dove guardarlo

DMAX è visibile al canale 52 del digitale terrestre, su Sky al canale 170 e 171 e su Tivùsat al canale 28. Il programma sarà disponibile anche su Dplay all'indirizzo www.it.dplay.com oppure scaricando l'app su App Store o Google Play.