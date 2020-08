L'ora della verità, la trama della miniserie francese in onda su Canale 5 (Video)

Di Paolo Sutera domenica 30 agosto 2020

Su Canale 5 va in onda L'ora della verità, miniserie francese tratta dal libro "Tempo assassino" di Michel Bussi e con protagonista una donna che torna in Corsica anni dopo un incidente in cui è morta la sua famiglia, scoprendo alcuni misteri legati all'incidente stesso ed a sua madre

Il pubblico di Canale 5 ha appena finito di godersi le vicende delle protagoniste di Come sorelle ma una nuova storia ricca di misteri è pronta a conquistarlo. Stiamo parlando de L'Ora della verità, serie tv francese in onda da questa sera, 30 agosto 2020, alle 21:20. La seconda puntata andrà in onda domani sera, 31 agosto, mentre la terza ed ultima il 6 settembre, sempre alla stessa ora.

Un thriller dal libro di Michel Bussi

La serie tv, ideata da Claude-Michel Rome, è tratta dal romanzo "Tempo assassino" di Michel Bussi, in Italia edito da e/o (e disponibile anche in e-book). Il titolo originale, infatti, è "Le temps est assassin": proprio il tempo gioca una parte fondamentale nel racconto, che parte ai giorni nostri ma si nutre di alcuni flashback.

Protagonista è Clotilde Baron (Mathilde Seigner), donna sposata con Thierry Godard (Franck Baron) e madre di Valentine (Zoé Marchal). Clotilde è l'unica sopravvissuta di un terribile incidente avvenuto in Corsica, dove era solita recarsi in vacanza con la famiglia, nel 1994: sua madre Palma (Caterina Murino), suo padre Paul (Grégory Fitoussi) e suo fratello Nicolas (Théo Frilet) non ce l'hanno fatta, segnandola profondamente.

Ai giorni nostri, la donna decide per la prima volta di tornare in Corsica, quando Valentine (in vacanza dai nonni) ha bisogno del suo aiuto. Per Clotilde non è facile, dal momento che quei luoghi le fanno riaffiorare sentimenti dolorosi, ma anche alcuni misteri intorno all'incidente.

Una volta giunta, però, iniziano a verificarsi altri strani incidenti, ma soprattutto Clotilde riceve una lettera recente firmata da sua madre. La donna non sa più se Palma sia viva o morta e cerca di scoprire la verità. Nel farlo chiede aiuto a Cèsar Garcia (Yves Rénier), il suo padrino, che da tempo sta indagando sulle circostanze dell'incidente.

Ma non sembra tutto essere così facile: Clotilde resta coinvolta in una serie di colpi di scena e di rivelazioni che cambieranno la sua vita, ma che finalmente le permetteranno di sapere la verità e scoprire cosa sia davvero successo alla sua famiglia.

Un po' d'Italia nel cast

L'Ora della Verità è già andato in onda nel 2019 in Belgio, Svizzera e Francia: in quest'ultimo Paese ha ottenuto ascolti anche superiori ai 5 milioni di telespettatori. Nel cast della miniserie vanno segnalate anche due attrici italiane: una è la già citata Caterina Murino (che l'anno scorso abbiamo visto sempre su Canale 5 ne L'Isola di Pietro), l'altra è Valeria Cavalli, vista in miniserie come Madre Teresa, Zodiaco, Giovanni Paolo II e Coco Chanel, ma anche in Un Posto al Sole nei panni di Gloria Fournier.

L'Ora della Verità, streaming

E' possibile vedere L'Ora della Verità in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.