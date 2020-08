Come sorelle, anticipazioni ultima puntata

Di Paolo Sutera mercoledì 26 agosto 2020

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Come sorelle, la serie tv turca in onda su Canale 5 con protagoniste tre donne che scoprono di essere l'una sorella dell'altra e che decidono di sostenersi a vicenda

Giunge a conclusione la saga delle tre protagoniste di Come sorelle, la serie tv turca che ha tenuto compagnia tutta l'estate il pubblico di Canale 5. Nell'ultima puntata, in onda questa sera, 26 agosto 2020, alle 21:20, Deren (Melis Sezen), Ipek (Sevda Erginci) e Çilem (Elifcan Ongurlar) non possono più sfuggire al loro passato ed alle loro azioni.

Anticipazioni ultima puntata

Nell'ultima puntata, Cemal (Emre Kinay), fermato da Sinan (Seçkin Özdemir), è ormai certo che le ragazze sappiano che sia stata Cahide (Ece Uslu) ad introdursi in casa sua e che sia stato lui ad ordinare l'incendio nella tenuta. Cemal, a quel punto, rivela il suo vero scopo, ovvero sposare Cahide e costringere lei e le sue figlie a vivere secondo le sue regole. Per riuscire nel suo intento, si trasferisce a casa loro.

Ufuk, intanto, consegna a Kenan (Burak Yamantürk) le prove che ventiquattro anni prima aveva nascosto e che accusano Cemal dell'omicidio del fratello Mehmet. Le tre protagoniste, insieme a Cahide ed Azra (Özge Özacar), decidono di assecondare il piano di Cemal e di acconsentire alle nozze.

Ma la sera della cerimonia, grazie a dei passaporti falsi forniti loro da Leyla per andare in Grecia, le quattro si recando al porto pronte per partire. Le sorelle e la loro madre sono così riuscite ad ingannare Cemal, ma sono sopraffatte dal senso di colpa per aver ucciso Tekin (Yurdaer Okur).

Come sorelle, streaming

E' possibile vedere Come sorelle in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.