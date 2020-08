Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo conduttrice su Rai1: "Ma non lascio Giletti su La7"

Di Massimo Galanto mercoledì 26 agosto 2020

L'ex ministra sbarca su Rai1 con un programma tutto suo, ma non rinuncia al ruolo di inviata di Giletti a Non è l'Arena

Nunzia De Girolamo lo definisce, in un'intervista al quotidiano La Stampa, un programma "intimo, ma legato all'attualità" con l'intento di "sviscerare il mondo maschile che ultimamente non è un protagonista". Ciao Maschio, da novembre su Rai1 il sabato in seconda (terza?) serata, dopo Ballando con le stelle (in queste ore alle prese con il caso di positività al coronavirus da parte di un ballerino del cast), vedrà l'ex ministra incontrare solo ospiti maschili, tra i quali potrebbe esserci anche il marito Francesco Boccia, attuale ministro degli Affari regionali e le autonomie:

Mai dire mai. Sono anni che ci chiedono di salire insieme su un palco o partecipare in coppia a un programma. Chissà, potrebbe essere l'occasione della vita.

L'ex ministra dell'Agricoltura fa sapere che nonostante l'impegno sulla prima rete della tv pubblica, non rinuncerà al ruolo di inviata speciale di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7: