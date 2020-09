Nero a metà 2, il cast ed i nuovi personaggi (Video)

Di Paolo Sutera mercoledì 9 settembre 2020

ll cast ed i nuovi personaggi di Nero a metà 2, seconda stagione della fiction di Raiuno con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz nei panni di due poliziotti alle prese con i casi di una Roma multietnica e con i colpi di scena legati ad amici e parenti

Squadra che vince non si cambia: è questa la filosofia alla base della conferma del cast di Nero a metà, la fiction di Raiuno che torna dal 10 settembre 2020 con la seconda stagione, prodotta da Rai Fiction e Cattleya in collaborazione con Netflix. A guidare questa squadra, quindi, ritroviamo Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, nei panni rispettivamente dell'Ispettore Carlo Guerrieri e di Malik Soprani, ora alle prese con nuovi incarichi, nuovi casi e nuovi intrecci sentimentali.

A loro due si affianca il gruppo che abbiamo già conosciuto nella prima stagione: colleghi, familiari ed amici le cui vicende si alternano a quelle dei casi di puntata, che ci portano in una Roma contemporanea alle prese con episodi di stretta attualità. Ma non mancheranno le novità: Nero a metà 2 propone anche tre nuovi personaggi, che metteranno in dubbio le certezze dei protagonisti.

Claudio Amendola è Carlo Guerrieri

La vera colonna portante del Commissariato Rione Monti (ed ora a capo dell'Investigativa) riesce anche in questa stagione a farsi apprezzare da tutti, anche se a volte il suo carattere cinico ed i metodi poco ortodossi lo fanno scontrare con la dirigente Micaela Carta (Antonia Liskova), che però ha imparato a conoscerlo. Carlo, a differenza della figlia Alba (Rosa Diletta Rossi), ha deciso di mettere una pietra sopra la vicenda legata a sua moglie Clara (Margherita Laterza), che ha creduto per anni morta suicida e che invece aveva abbandonato lui e la figlia in quanto autrice di numerosi reati. Anche per questo, è pronto ora a sposare Cristina (Alessia Barela). Ma alla vigilia delle nozze, un incontro inaspettato rivoluzionerà tutto.

Miguel Gobbo Diaz è Malik Soprani

Desideroso di autonomia, Malik accetta con piacere la promozione che lo rende vice dell'Investigativa, anche se questo non cambia il suo rapporto teso con Carlo, acuito anche dalla rottura con Alba. Lui continua a pensare a lei, anche dopo mesi di lontananza, mentre la ragazza sembra averlo dimenticato. Nella seconda stagione, Malik sarà messo alla prova da Alex, un ragazzino che gli ricorderà lui da piccolo e che lo farà incontrare con la psicologa Monica Porta (Claudia Vismara), che proverà a fargli voltare pagina.

Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri

Appena rientrata da un periodo di studio a Montreal, Alba ora è una professionista di prim'ordine all'Istituto di Medicina Legale, braccio destro di Giovanna (Angela Finocchiaro) che, in crisi, le assegna sempre più incarichi. Proprio sul lavoro, Alba conosce Enea Chiesa (Eugenio Franceschini), nuovo collega che con la sua dolcezza e simpatia cercherà di farle dimenticare Malik. Ma la ragazza ha in testa anche la madre: dopo aver scoperto che è latitante, decide di cercarla, nonostante le raccomandazioni del padre.

Fortunato Cerlino è Mario Muzo

Muzo è il miglior amico e collega fidato di Carlo, che non vede di buon occhio il rapporto lavorativo del protagonista con Malik, anche se in cuor suo sa che Carlo sarà sempre pronto ad aiutarlo. Il rapporto con Malik, invece, si fa più complicato quando Muzo si mette in testa che il giovane abbia una relazione con sua moglie Olga (Caterina Shulha), ma che in realtà è solo sua amica. Nella seconda stagione, un evento drammatico metterà in dubbio il rapporto tra Muzo e Carlo.

Margherita Vicario è Cinzia Repola

La Sovrintendente Repola ha da poco partorito la piccola Emma, avuta da una relazione con il collega Lisi (Valerio Di Benedetto) che, sposato, non ha voluto prendersi le sue responsabilità. A riconoscere la bambina è stato Marco (Alessandro Sperduti), con cui ora Cinzia convive. Carlo vede in lei una seconda figlia, e per questo la protegge in tutte le operazioni di Polizia, cosa che la fa arrabbiare. Ma Cinzia, esperta di tabulati, intercettazioni e tracciati, è una risorsa fondamentale in Commissariato.

Alessandro Sperduti è Marco Cantabella

L'agente scelto Cantabella è sempre pronto a fare il suo dovere, motivo per cui viene rispettato da Carlo che, però, si diverte a metterlo alla prova ed a giocare con la sua timidezza. Da quando convive con Cinzia, ha deciso di dare tutto se stesso anche per la piccola Emma, che porta il suo cognome. Nella seconda stagione sarà infastidito dall'improvviso interesse di Lisi per la bambina, e sarà disposto a tutto per proteggere la sua famiglia.

Antonia Liskova è Micaela Carta

La Dirigente della Squadra Mobile ha scoperto la professionalità che si cela dietro il comportamento di Carlo, che ha iniziato a rispettare. Seria e determinata, nasconde un grande senso dell'umorismo. Anche nella seconda stagione non fa sconti a nessuno, ma è pronta a sacrificarsi per proteggere i suoi.

Angela Finocchiaro è Giovanna Di Castro

Il medico legale punto di riferimento per Carlo e Malik durante le loro indagini nella seconda stagione prende Alba, rientrata da Montreal, sotto la sua ala, affidandole sempre più responsabilità. Dopo tanti anni di lavoro in un campo così difficile, però, Giovanna inizia a sentire il desiderio di fuggire: ma Alba non glielo lascerà fare così facilmente.

Nicole Grimaudo è Marta Moselli

L'Ispettrice Moselli si è trasferita da Napoli a Roma con il figlio Paolo, che ha cresciuto da sola. Quando il giovane viene ucciso sotto ai suoi occhi, la donna si aggrappa a Carlo, che trova a fianco del figlio, affinché sia fatta giustizia. Carlo le promette che riuscirà a scoprire la verità e si avvicina molto a lei, tant'è che il loro rapporto da professionale diventa molto più intimo, mettendo a rischio la relazione di Carlo con Cristina.

Eugenio Franceschini è Enea Chiesa

Enea è un nuovo ingresso nell'Istituto di Medicina Legale, dove incontra la sua tutor Alba. Preciso e professionale, è anche amante della vita e solare, cosa che gli permette di corteggiare Alba. Questa sembra non gradire l'atteggiamento del giovane, che considera un po' immaturo, ma Enea non ci sta e non molla la presa, cosa che ad Alba, che vuole dimenticare Malik, inizia a fare piacere.

Claudia Vismara è Monica Porta

Psicologa capace, entra nella vita del Commissariato quando Carlo e Malik devono indagare su un caso. Tramite lei, Malik incontra Alex, ragazzino che resta solo dopo l'arresto della madre. A Malik il giovane racconta la sua esperienza, in cui l'uomo si rispecchia. Insieme a Monica, Malik decide quindi di aiutarlo: questo rafforza il rapporto tra la psicologa ed il poliziotto. Monica è consapevole che tra loro due sta nascendo qualcosa e, sebbene sappia che con Alba non è tutto finito, decide di provarci.