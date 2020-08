Andrea Delogu: "In Rai nessuno mi obbliga a coprirmi i tatuaggi"

Di Giulio Pasqui martedì 25 agosto 2020

Andrea Delogu e i tatuaggi coperti: ecco il motivo (no, la Rai non c'entra!).

Andrea Delogu si copre i tatuaggi perché obbligata dalla Rai? Macché: fantascienza! Eppure qualcuno deve averlo pensato, dato che l'attuale conduttrice de La Vita in Diretta Estate ci ha tenuto a fare un post su Instagram per mettere i puntini sulle "i".



"Ragazzi una volta per tutte: in Rai non mi obbliga nessuno a coprirmi il tatuaggio, avete un'idea strana su quest'azienda. Ma nella vita in generale non mi hanno mai chiesto di farlo. Decido di coprirmelo perché lo sto rimuovendo con il laser e quel che ne rimane son macchie di colori che preferisco non vedere e soprattutto non stanno bene con nessun abito. Nemmeno con un abito a pois colorati, fidessss! Ora non venite a dirmi che anche voi non avete fatto una cazzata così nella vita eh!?", ha scritto, mentre si fa coprire l'evidente tatuaggio sul braccio destro.

Effettivamente quest'estate i telespettatori di Rai1 non hanno mai avuto il piacere di vedere il tuataggio di Andrea. E pensare che alla vigilia della sua esperienza estiva a Fanpage diceva: "Credo il pubblico più ampio sia pronto a capire che il tatuaggio non fa il monaco. Io ho dei tatuaggi piuttosto evidenti, che non ostenterò né nasconderò: sono lì, la gente lo sa e questo non intacca la mia professionalità. Trovo bello che un contenitore così importante e pulito abbia una conduttrice leggermente più pop".