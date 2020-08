X Factor 2020, il promo con i giudici (Video)

Di Paolo Sutera martedì 25 agosto 2020

Sky ha diffuso il primo promo di X Factor 2020 con i quattro giudici Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton che danno la loro definizione di musica

Anche X Factor 2020 scalda i motori per la sua prossima edizione: dopo essersi riorganizzata in vista delle nuove norme anti-Covid, la produzione del talent show targato Sky e condotto da Alessandro Cattelan ha dato il via alle Audition nelle settimane scorse. Il tutto, per farsi trovare pronti per la partenza della nuova stagione, prevista per il 17 settembre 2020.

E' "Back to music", ovvero "ritorno alla musica", il claim con cui Sky sta presentando in questi giorni la nuova edizione, che vedrà sul fronte giudici due ritorni e due novità, già ampiamente annunciate. Rivedremo, infatti, Manuel Agnelli (già giudice dalla decima alla dodicesima stagione) e Mika (presente invece dalla settima alla nona), mentre faranno il loro esordio Emma Marrone ed Hell Raton.

Tutti e quattro sono protagonisti dello spot (che potete vedere in alto), che propone differenti definizioni di musica proposte dai giudici: "unisce una generazione, basta a riempire una stanza", dice Agnelli, "ci fa sentire tutti parte di un'unica cosa, ci fa sognare, poi ridere, poi piangere", aggiunge Mika. "Ci è vicina anche se distanti, la scegliamo come compagna di vita", sono invece le parole di Hell Raton, mentre per Emma "ci fa rialzare, non può stare in silenzio".

Numerose le novità che sono state annunciate per questa edizione, i cui casting sono partiti rigorosamente in modalità virtuale, per poi passare alle classiche Audizioni di fronte ai quattro giudici. Proprio le Audition, a differenza rispetto al passato, si terranno in un'unica location, ovvero a Roma, evitando così spostamenti che avrebbero potuto, in questo periodo in cui l'attenzione non è mai troppa, causare problemi e disagi alla produzione. Le sedi dei live show e della finale, invece, non sono ancora state confermate, ma ad ospitare le puntate dovrebbe essere ancora la Candy Dome di Monza.