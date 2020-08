Palinsesti Mediaset: programmazione settembre 2020

Di Marco Salaris lunedì 31 agosto 2020

Tutte le novità e le conferme in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Da questo mese TvBlog, oltre alla programmazione Rai seguirà con continui aggiornamenti anche il prime time delle tre reti Mediaset che si presenta ai nastri di ripartenza esattamente come la concorrenza. Il 7 settembre sarà la data X in cui la carovana di daytime mattutino e pomeridiano riprenderà il suo corso e che TvBlog seguirà nel Live day.

Mattino cinque, Pomeriggio cinque così come il preserale e a fine mese l'access prime time, ma anche la nuova serie di Stasera Italia così come l'informazione è pronta per tenere compagnia ai telespettatori.

Vediamo dunque come saranno riempiti i palinsesti di Canale 5, Italia 1 e di Rete 4.



[AGGIORNATO SINO A SABATO 12 SETTEMBRE 2020]

Palinsesti Mediaset: prime time settembre 2020 - Canale 5



Lunedì: (7/9) Serie TV - Daydreamer - Le ali del sogno (1°TV)

Serie TV - Daydreamer - Le ali del sogno (1°TV)

Martedì: (1/9) Film - Windstorm 3 - Ritorno alle origini; (8/9) Film - Windstorm 4 - Il vento sta cambiando (1°TV)

Film - Windstorm 3 - Ritorno alle origini; Film - Windstorm 4 - Il vento sta cambiando (1°TV)

Mercoledì (2/9) Fiction - Il generale Dalla Chiesa; (dal 9/9) Reality Show - Temptation Island 8 (condotto da Alessia Marcuzzi)

Fiction - Il generale Dalla Chiesa; Reality Show - Temptation Island 8 (condotto da Alessia Marcuzzi)

Giovedì: (3/9) Varietà - Zelig (Replica); (dal 10/9) Game show - Chi vuol essere milionario

Varietà - Zelig (Replica); Game show - Chi vuol essere milionario

Venerdì: (4/9) Film - Eternal Love (1°TV); (11/9) Show - Concerto Il volo - 10 anni insieme

Film - Eternal Love (1°TV); Show - Concerto Il volo - 10 anni insieme

Sabato: (5/9) Film - La scuola più bella del mondo; (dal 12/9) Talent show - Tu si que vales

Film - La scuola più bella del mondo; Talent show - Tu si que vales

Domenica: (6/9) Fiction - L'ora della verità (1°TV)



Palinsesti Mediaset: prime time settembre 2020 - Italia 1



Lunedì: (7/9) Lincoln Rhyme - Caccia al Collezionista di ossa (1°TV)/ Law & Order: Unità speciale

Lincoln Rhyme - Caccia al Collezionista di ossa (1°TV)/ Law & Order: Unità speciale

Martedì: (1/9) Serie tv - Lincoln Rhyme - Caccia al Collezionista di ossa (1°TV); (8/9) Calcio - UEFA Nations League 2020-2021: Francia - Croazia (in diretta dallo Stade de France di Saint-Denis)

Serie tv - Lincoln Rhyme - Caccia al Collezionista di ossa (1°TV); Calcio - UEFA Nations League 2020-2021: Francia - Croazia (in diretta dallo Stade de France di Saint-Denis)

Mercoledì: (2/9) Film - Acts of Violence; (9/9) Film - Rambo

Film - Acts of Violence; Film - Rambo

Giovedì: (3/9) Calcio - UEFA Nations League 2020-2021: Germania - Spagna (In diretta dalla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda); (10/9) Serie TV - Chicago Med

Calcio - UEFA Nations League 2020-2021: Germania - Spagna (In diretta dalla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda); Serie TV - Chicago Med

Venerdì: (4/9) Film - Richie Rich - Il più ricco del mondo; (dall'11/9) Freedom: Oltre il confine

Film - Richie Rich - Il più ricco del mondo; Freedom: Oltre il confine

Sabato: (5/9) Calcio - Amichevole: Milan-Monza (In diretta dallo stadio Meazza di Milano); (12/9) Film - Il cacciatore di giganti

Calcio - Amichevole: Milan-Monza (In diretta dallo stadio Meazza di Milano); Film - Il cacciatore di giganti

Domenica: (6/9) Film - Baywatch



Palinsesti Mediaset: prime time settembre 2020 - Rete 4