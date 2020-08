Palinsesti Rai: programmazione settembre 2020

Di Marco Salaris sabato 29 agosto 2020

La nuova stagione tv 2020/21: tutte le date di partenza dei programmi in onda sulle tre reti Rai

Settembre, mese di un nuovo inizio, mese dell'apertura della stagione televisiva 2020/2021. Lo scorso mese di luglio vi abbiamo puntualmente aggiornato con quelle che saranno le novità in onda nelle tre reti Rai, ora si fa sul serio.

Si riaccende il daytime mattutino e pomeridiano 7 giorni su 7 (anche se, a dirla tutta, per la prima rete non si è mai spento durante l'estate) con nuovi volti e presenze affermate. Il preserale tornerà ad avere gli appuntamenti familiari di tutti i giorni, nella fascia di prime time c'è grande attesa per il nuovo corso delle fiction, l'informazione ed un'offerta d'intrattenimento che rivedrà tra le altre cose Tale e quale show e Ballando con le stelle, cavalli di battaglia di Rai 1.

Ritorni ed esordi che TvBlog come sempre seguirà in un lungo racconto dalle prime puntate con live e recensioni da lunedì 7 settembre.



[AGGIORNATO SINO A SABATO 12 SETTEMBRE 2020]

Palinsesti Rai: prime time settembre 2020 - Rai 1



Domenica: (6/9) Film - Hotel Gagarin (1°TV)

Lunedì: (7/9) In diretta da Amsterdam (NL): Nations League - Paesi Bassi-Italia

Martedì: (1/9) SuperQuark; (8/9) Miniserie - Ottilie Von Faber-Castell - Una donna coraggiosa (1° parte);

Mercoledì: (2/9) Seat Music Awards 2020 in diretta dall'Arena di Verona (1° serata); (9/9) Miniserie - Ottilie Von Faber-Castell - Una donna coraggiosa (2° ed ultima parte);

Giovedì: (3/9) La partita del Cuore - Umanità senza confini in diretta dallo Stadio Bentegodi di Verona; dal 10/9 Fiction - Nero a metà 2 (1°TV)

Venerdì: (4/9) In diretta da Firenze: Nations League - Italia-Bosnia Erzegovina; (11/9) Varietà - Panariello Conti Pieraccioni (Replica)

Sabato: (5/9) Seat Music Awards 2020 in diretta dall'Arena di Verona (serata finale); dal 12/9 Ballando con le stelle (con Milly Carlucci)



Palinsesti Rai: prime time settembre 2020 - Rai 2



Domenica: (6/9) Pallavolo Femminile: Supercoppa Italiana 2020 - Finale

Lunedì: (7/9) Film - Ritorno al Marigold Hotel

Martedì: Telefilm - Squadra speciale Cobra 11/The Blacklist/Il commissario Voss; dall'8/9 Reality show - Boss in incognito

Mercoledì: Telefilm - The Good Doctor

Giovedì: (3/9) Film - Kingsman - Secret Service; (10/9) Io tu noi, Lucio

Venerdì: (4/9) Film - Mai fidarsi di mia madre (1°TV); (11/9) Telefilm - N.C.I.S/The Rookie

Sabato: (5/9) Film - Il crudele volto dell'inganno (1°TV) segue il Telefilm Bull (1°TV); (12/9) Telefilm - S.W.A.T./Bull



Palinsesti Rai: prime time settembre 2020 - Rai 3



Domenica: (6/9) Film - Nella tana dei lupi (1°TV)

Lunedì: Presa Diretta

Martedì: (1/9) Film - Un profilo per due (1°TV), dall'8/9 #cartabianca

Mercoledì: (2/9) Film - Capri-Revolution (1°TV), dal 9/9 Chi l'ha visto?

Giovedì: (3/9) Serie TV - Hudson & Rex (1°TV); (10/9) Film - Tre manifesti a Ebbing (1°TV);

Venerdì: (4/9) Film - Stai lontana da me; (11/9) Film - Cuori Puri (1°TV)

Sabato: (5/9) Film - Hostiles - Ostili (1°TV); (12/9) Film - Sulla mia pelle (1°TV)



