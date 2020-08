Analisi Auditel della serata di domenica 23 agosto 2020

Di Hit lunedì 24 agosto 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 che scorre sopra la linea del 25% di share e con la curva del Tg5 che chiude sfondando il muro del 20% dopo che era partita attorno al 15% di share. La curva del Tg La7 si ferma sulla soglia del 5% di share, mentre la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca la linea del 10% di share.

L'access time vede un testa a testa fra le curve di Techetechetè e Paperissima sprint nella corsia che va dal 15% di share, poi c'è la curva di Canale 5 che decolla con la partenza del collegamento in diretta con Lisbona per la finale della Coppa dei Campioni di calcio.

Prima serata con la curva di Canale 5 che va nettamente al comando con la telecronaca diretta di Lisbona dell'incontro di calcio Bayern-PSG valevole per l'assegnazione della Coppa dei Campioni di calcio per club di Europa 2020, curva questa che sfonda sul finale di match il 30% di share.

La curva blu della replica dell'originale televisivo Non dirlo al mio capo sosta nella corsia che va dal 10 al 15% di share, per poi toccare il 20% a fine emissione, quando però su Canale 5 la finale di calcio europeo era terminata. Macedonia di curve poi che seguono, tutte ammassate nella corsia del 5% di share, cosa questa che prosegue anche in seconda serata quando vengono raggiunte dalle curve delle due reti ammiraglie.

Elaborazioni su dati AUDITEL™