L'Allieva 3, il teaser della terza stagione (Video)

Di Paolo Sutera domenica 23 agosto 2020

Raiuno ha iniziato a mandare in onda il teaser della terza stagione de L'Allieva, la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale

Una bella sorpresa, arrivata nel pieno di agosto, per i fan de L'Allieva 3, vale a dire il teaser della terza stagione della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. E' stato messo in onda da Raiuno e, sebbene non riveli nulla dei nuovi episodi, ha già fatto contenti gli appassionati della fiction che la stanno attendendo con trepidazione.

Ma cosa succede nel teaser? Lo potete vedere nel video in alto, in cui i due attori protagonisti giocano interpretando i loro personaggi con le aspettative dei fan. Troviamo così Claudio apparentemente appisolato nel suo studio, rimproverato da Alice.

Una volta che la giovane si allontana, però, l'uomo estrae il copione della terza stagione de L'Allieva e si mette a leggerlo, facendosi beccare dalla collega e compagna. I due finiscono così a leggere la sceneggiatura insieme: "Ma finisce così?", chiede Claudio/Guanciale. Ai due non resta quindi che dare l'appuntamento al pubblico.

Tra le novità della terza stagione, tratta dai libri "Un po' di follia in primavera" ed "Arabesque" di Alessia Gazzola (editi da Longanesi e disponibili anche in e-book), ci saranno due nuovi personaggi: la prof.sa Andrea Manes (Antonia Liskova), nominata nuova "Suprema" dell'Istituto di Medicina, e Giacomo (Sergio Assisi), fratello maggiore di Claudio.

Due personaggi che scombussoleranno le vite di Alice e Claudio: la prima, ora medico legale a tutti gli effetti, viene infatti nominata assistente della Manes, incarico che le richiederà molto impegno e che rischia di allontanarla da Claudio. Quest'ultimo, invece, si deve confrontare con il fratello, di ritorno dal Brasile dopo quindici anni ed il cui carattere fuori dagli schemi e decisamente opposto al suo.

Nel mezzo, numerosi nuovi casi su cui la protagonista dovrà indagare e nuovi colpi di scena che porteranno Alice e Claudio a dover prendere delle importanti decisioni. Restano, però, due misteri: uno riguarda la data di messa in onda e l'altro la possibile conclusione della serie.

Per quanto riguarda la messa in onda, il cast ha annunciato che L'Allieva 3 dovrebbe andare in onda a settembre e, quindi, essere anticipato rispetto al previsto. Una decisione che la Rai non ha ancora confermato ma che la messa in onda del promo ad agosto fa ben sperare.

Per la conclusione della serie, la Mastronardi si era lasciata scappare che L'Allieva 3 sarebbe stata l'ultima stagione, ma anche in questo caso mancano conferme. Certo è che se gli ascolti dovessero confermarsi all'altezza delle due stagioni passate, una quarta stagione potrebbe non essere così impossibile.