Champions League, la finale PSG-Bayern Monaco stasera in diretta su Canale 5 e Sky

Di Fabio Morasca domenica 23 agosto 2020

Tutti gli appuntamenti televisivi riguardanti la finale di Champions League.

Dopo la finale di Europa League, terminata con la sconfitta dell'Inter contro il Siviglia che ha alzato la coppa per la sesta volta nella sua storia, questa sera, domenica 23 agosto 2020, giungerà al termine anche la Final Eight di Champions League, con la finale che vedrà protagonisti i francesi del Paris Saint-Germain, in finale per la prima volta nella loro storia, e i tedeschi del Bayern Monaco, a caccia della loro sesta Champions.

La partita si giocherà allo Stadio Da Luz di Lisbona. Il club che alzerà al cielo la Champions League, inoltre, metterà a segno anche il Triplete, considerando che sia il PSG che il Bayern Monaco hanno vinto lo scudetto e la coppa nazionale.

PSG-Bayern Monaco andrà in onda sia in chiaro, su Canale 5, che su Sky.

Per quanto riguarda Canale 5, la telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico a cura di Aldo Serena.

A seguire, sempre su Canale 5, ci sarà il post-partita condotto da Alberto Brandi, con Ciro Ferrara, Sandro Sabatini, Graziano Cesari e Claudio Raimondi per tutte le ultime novità di calciomercato. In collegamento da Lisbona, ci sarà Giorgia Rossi con Massimo Paganin.

Di seguito, invece, trovate la programmazione Sky.

Champions League - Finale: la programmazione Sky

Domenica 23 agosto

ore 21

PSG-Bayern Monaco

Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra); in 4K HDR con Sky Q Satellite, in streaming su NOW TV, Sky Go.

Telecronaca Riccardo Trevisani, commento Daniele Adani, bordocampo Alessandro Alciato e Massimiliano Nebuloni.

ore 20 e ore 23

Champions League Show

conduce Ilaria D’Amico con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso, Paolo Condò e Alessandro Del Piero (in collegamento da Los Angeles) e con Gianluca Di Marzio, in collegamento da Lisbona.