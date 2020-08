Ho quasi sposato un serial killer, su Raidue l'amore si trasforma in una caccia (Video)

Di Paolo Sutera sabato 22 agosto 2020

Una donna deve fuggire dall'uomo che stava per sposare e che scopre essere un serial killer

Non tutte le proposte di matrimonio portano ad un lieto fine: lo sa bene la protagonista di Ho quasi sposato un serial killer, il film-tv in onda questa sera, 22 agosto 2020, alle 21:20 su Raidue. Proprio da una proposta, infatti, una donna scopre di essere finita nel mirino di un serial killer.

La trama

La vita di Camille (Krista Allen), insegnante e madre single di Violet (Zoë Lillian), sembra andare liscia come l'olio. La ciliegina sulla torta è la proposta di matrimonio che riceve dal fidanzato Rafael (Jeremy John Wells), che accetta subito.

Il caso, però, vuole che poco dopo, nel garage del fidanzato, la donna scopre una parete piena di ritagli di giornale e di foto di donne, alcune delle quali morte, tra cui anche la sua. Viene così a sapere che Rafael è un serial killer, ricercato dalla Polizia con il soprannome de "il Cacciatore". Ma è troppo tardi: Rafael aggredisce Camille e prova ad ucciderla. Grazie all'intervento di Violet, però, la protagonista riesce a salvarsi e l'uomo arrestato.

Passano sei mesi: Camille e Violet stanno cercando di riprendere in mano la loro vita, ma la Polizia le avverte che Rafael è evaso di prigione. E' necessario, quindi, che le due entrino nel Programma di Protezione Testimoni e si trasferiscano a Willowfield, in California, con nuove identità.

Qui Camille fa la conoscenza di Brian (Louis Mandylor), uomo gentile che si fa sentire a proprio agio madre e figlia, e che le protegge anche da un tentativo di irruzione in casa loro da parte di un uomo, Colin (Adamo Palladino), che sostiene di essere un giornalista che indaga sul caso di Rafael.

Tutto sembra essersi risolto, ma non è così: Rafael, infatti, evade di prigione e si sottopone ad un intervento chirurgico per cambiare aspetto. Ora, l'uomo è sulle tracce di Camille e Violet per portare a termine il suo lavoro e vendicarsi sulla donna che lo ha fatto arrestare.

Curiosità

Il film-tv è andato in onda negli Stati Uniti, su Lifetime, nel 2019, con il titolo "I almost married a serial killer". Nel cast, da segnalare la presenza di Krista Allen, già vista in Significant Mother (era Lydia, madre del protagonista) ed in Baywatch (era Jenna).

Ho quasi sposato un serial killer, streaming

E' possibile vedere Ho quasi sposato un serial killer in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.