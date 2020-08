Azzolina ospite fissa a In Onda. Stefania Pinna di Sky Tg24: "Va solo in quella trasmissione"

Di Massimo Falcioni venerdì 21 agosto 2020

Lucia Azzolina va ospite solo a In onda. Dal 2 luglio otto partecipazioni per altrettanti giovedì, con l'appuntamento che proseguirà il 27 agosto. Stefania Pinna di Sky Tg24: "C'è un Ministro che va solo in quella trasmissione"

Un appuntamento fisso, inaugurato lo scorso 2 luglio e che proseguirà almeno fino alla fine di agosto. Lucia Azzolina è stata ospite a In Onda per otto giovedì consecutivi e ha già assicurato la presenza in trasmissione nella puntata del 27.

Se all’inizio si pensò ad un ritorno in studio del Ministro dell’Istruzione per la fine dell’estate, in breve tempo Luca Telese e David Parenzo hanno trasformato l’evento in un rituale a cadenza settimanale.

L’episodio, ovviamente, ha scatenato reazioni, tra cui anche quella della giornalista di Sky Tg24 Stefania Pinna: “Ma praticamente c’è un ministro che una volta a settimana va ospite in quella trasmissione e solo in quella trasmissione?”.





Ma praticamente c’è un ministro che una volta a settimana va ospite in quella trasmissione e solo in quella trasmissione? pic.twitter.com/QTIb4AjJiN

— stefania pinna (@lapinna1) August 18, 2020

Nessun nome, ma chiarissimo il riferimento alla Azzolina e al talk di La7, tanto che a risponderle è stata la vicedirettrice del Tg di Mentana, Gaia Tortora: “Tempo fa pure un altro”.

A quel punto la Pinna ha replicato con la stessa ironia, lasciando intendere di aver ricevuto rifiuti dal Ministro di fronte alla proposta di intervenire nel programma Timeline, che conduce sulla rete all-news: “Manderò domanda in carta bollata per il 24esimo invito”.