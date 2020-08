Una Famiglia XXL: come sta Naomi Anderson al momento?

Di Claudia Cabrini lunedì 24 agosto 2020

Dopo tanti sacrifici, come sta Naomi Anderson al momento? Avrà ripreso i chili persi o starà continuando a combattere per la sua salute?

Li conosciamo come niente meno che una famiglia extra large gli Anderson, protagonisti del format Una famiglia XXL che ricamata sul già conosciuto docu-reality Vite Al Limite concentrando stavolta però l'attenzione su di un unico nucleo famigliare, veramente extra large; quello degli Anderson per l'appunto, tutti in condizioni di obesità avanzata.

E se negli States la seconda stagione è terminata lo scorso marzo, e l'edizione numero 3 del programma sembra ormai in cantiere, è proprio in queste settimane che lo show è finalmente approdato in Italia, e più precisamente sul canale 31 del digitale terrestre, riscuotendo non poco successo. Anche per questo oggi vorremmo aggiornarvi su una delle protagoniste principali del reality, nonché parte integrante della famiglia Anderson.

Stiamo parlando di Naomi, già operata in passato allo stomaco per perdere peso, ma per la quale il professor Procter, anche chirurgo che l'aveva seguita, nutriva forti preoccupazioni. "Ho veramente paura che la famiglia Anderson non stia prendendo seriamente i suoi problemi di salute, e che tutti i componenti della famiglia non si preoccupino più di tanto delle conseguenze. Temo che col passare del tempo possano tornare a pesare ancor più di quanto pesassero quando io per la prima volta li ho incontrati" ha spiegato proprio il Dottor Procter al magazine americano Distractify.

Nonostante le forti preoccupazioni del Dottor Procter, tuttavia, sembra proprio che Naomi al momento stia più che bene, e goda ancora di una forma smagliante. Come rivelato sempre da Distractify, infatti, la ragazza avrebbe incominciato ad amarsi di più. Di conseguenza, avrebbe lasciato il suo ex ragazzo che a suo dire non l'avrebbe mai supportata a sufficienza nel suo percorso dimagrante. Cosa c'è di meglio che liberarsi di chi ti impedisce di raggiungere nel migliore dei modi i tuoi obiettivi, dopotutto?

Naomi, sempre molto attiva su social network, continuerebbe a tener aggiornati i fan sulle sue condizioni, e a tal proposito avrebbe anche spiegato, soltanto qualche settimana fa:



"Comprendere che la mia fosse una vera e propria ossessione per il cibo è stato solo l'inizio. Ora sento di essere molto cambiata, anche se la battaglia con la mia irrefrenabile voglia di mangiare è solo all'inizio. So che la strada sia ancora lunga, ma ora so di essere molto più forte e di stare molto meglio".

La ragazza, dunque, non avrebbe affatto perso la sua determinazione e continuerebbe a combattere per la sua salute. Nel frattempo ci si chiede quali aggiornamenti verranno inseriti a proposito della famiglia Anderson nella nuova stagione del programma, che sembrava in cantiere già da qualche mese a questa parte in America ma le cui riprese al momento si sarebbero arrestate a causa della pandemia da Coronavirus. Speriamo presto di scoprirne di più.