Champions League, da stasera le semifinali: Lipsia - PSG e Lione - Bayern Monaco in diretta su Sky

Di Fabio Morasca martedì 18 agosto 2020

Le semifinali di Champions League, in onda su Sky stasera e domani.

Senza squadre italiane da tifare e con le big europee tutte clamorosamente già eliminate, la Champions League di questa eterna stagione calcistica è diventata un affare tra Francia e Germania.

Da stasera, su Sky Sport, infatti, andranno in onda le semifinali di Champions, Lipsia-PSG e Lione-Bayern Monaco, rispettivamente questa sera, martedì 18, e domani, mercoledì 19 agosto 2020, alle ore 21.

Il Lipsia, club di recente fondazione, da soli 4 anni in Bundesliga e già ai vertici del calcio europeo, sfiderà i francesi del Paris Saint-Germain che hanno eliminato, con non poca fatica, l'Atalanta.

Il Bayern Monaco, invece, ai quarti, ha letteralmente umiliato il Barcellona di Messi, vincendo per 8-2 e candidandosi come la favorita per la vittoria finale. I bavaresi dovranno affrontare un'altra sorpresa del torneo, il Lione, settima classificata in Ligue 1 che, però, ha eliminato Juventus e Manchester City.

Il pre e il post-partita sarà a cura di Ilaria D'Amico con il suo Champions League Show.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione Sky riguardante le semifinali di Champions League.

Champions League - Partite martedì 18 e mercoledì 19 agosto in diretta tv

Martedì 18 agosto

ore 21

Lipsia-Paris Saint Germain

Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra); live anche su NOW TV e in 4K HDR con Sky Q Satellite.

Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, bordocampo Massimiliano Nebuloni.

ore 20 e ore 23

Champions League Show

conduce Ilaria D'Amico con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero (in collegamento da Los Angeles) e Paolo Condò e con Gianluca Di Marzio, in collegamento da Lisbona per il calciomercato.

Mercoledì 19 agosto

ore 21

Olympique Lione-Bayern Monaco

Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite fibra); live anche su NOW TV e in 4K HDR con Sky Q Satellite.

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Ambrosini, bordocampo Alessandro Alciato.

ore 20 e ore 23

Champions League Show

conduce Ilaria D'Amico con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio (in collegamento da Roma) e Paolo Condò e con Gianluca Di Marzio, in collegamento da Lisbona per il calciomercato.