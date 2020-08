Overland, su Rai 1 la 21esima edizione: si viaggia nelle terre del Nord

Di Giorgia Iovane lunedì 17 agosto 2020

Stagione 21 per Overland, che riparte dal Nord Europa per verificare lo stato del riscaldamento globale.

Quattro nuove puntate estive per Overland, che riprende il suo viaggio nei luoghi più suggestivi e inaccessibili del mondo e che per la sua 21esima edizione si dirige verso il Nord Europa. Si parte questa sera, lunedì 17 agosto, in seconda serata su Rai 1 con la prima tappa di questo nuovo tour alla scoperta di Groenlandia, Danimarca, Norvegia, Isole Svalbard e Finlandia. Non solo avventura: come sempre Overland racconta popoli e culture. E nella fattispecie, in questo 2020 davvero eccezionale, uno sguardo particolare andrà agli effetti del global warming là dove i segnali sono più evidenti. In primis i ghiacciai sempre più sottili, con danni sempre più chiari anche sui cicli vitali della natura e dell’uomo.

La squadra di Overland incontrerà le persone che si occupano quotidianamente del problema, sia negli uffici governativi, sia in piazza, sia nella vita di tutti i giorni. Il ciclo completo della 21esima edizione prevede otto puntate da 52', ma solo quattro di queste saranno trasmesse in estate: le restanti quattro saranno riservate al palinsesto invernale.

La prima puntata vede la carovana arancione dirigersi in Svezia, nella Lapponia svedese, sulla neve, a bordo di una slitta trainata da cani con la quale ci si immerge nella natura, entrando in contatto da subito con i suoi panorami. Dalle aurore boreali d’inverno, all’incredibile sole di mezzanotte estivo, poi l’incontro con il popolo nomade della Lapponia, i Sami, le loro tradizioni, ma anche gli effetti che il global warming sta avendo sulle loro vite. Il viaggio prosegue a Stoccolma, dove la storia del Paese riecheggia sulla modernità e sulle ingegnose caratteristiche che la rendono una città sempre più smart e a misura d’uomo. Dopo un “tuffo” nel passato a bordo dello splendido e ben conservato veliero seicentesco “Vasa”, si passa alla Regina del Baltico: l’Isola di Gotland, dove c’è una grande attenzione verso la natura e l’eco-sostenibilità. Si continua poi in Islanda e Isole Faroe.