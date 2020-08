Malati di Pulito: Hayley Leitch lavava le mani 60 volte al giorno. Ora è una star di Youtube

Di Claudia Cabrini martedì 18 agosto 2020

Da Malata di Pulito a star di Youtube, ecco che fine ha fatto Hayley Leitch

Sono tanti i protagonisti delle passate edizioni di Malati Di Pulito che ci siamo effettivamente chiesti che fine abbiano fatto, un po' per curiosità e un po', invece, per puro voyeurismo e curiosità. Tra i tanti conosciuti nelle precedenti stagioni del programma, in replica proprio in questi giorni sul canale 31 del digitale terrestre, anche la giovane Hayley Leitch, che raccontava di lavarsi le mani almeno 60 volte al giorno ma non solo.

Mamma di tre bambini, lavava tutta casa ogni mattina dalle 6 fino alle 9, prima di accompagnare i piccoli a scuola. La sua famiglia la descriveva come "una pazza da legare", e la stessa Hayley a tal proposito raccontava al The Sun soltanto qualche anno fa:



"Credo che tutto sia incominciato per me quando avevo solo quattro anni e mia nonna morì. Lì iniziai a pensare che se era morta era per colpa dei germi cattivi che l'avevano attaccata. Così, tutto è incominciato. Io non volevo che nessuno stesse male perciò ho iniziato a pulire a più non posso, perché ero convinta che così nessuno si sarebbe mai ammalato, finché il disordine è diventato ossessivo compulsivo e incontrollabile".

Ma ad oggi Hayley che fine ha fatto? Dal suo canale Instagram ufficiale, scopriamo che sia diventata una vera e propria star di Youtube. Anche per questo molti fan del programma hanno incominciato a chiedersi se il suo essere Malata di Pulito fosse tutta finzione oppure realtà, perché di fatto su Youtube ora Hayley non parla di questo, o genericamente di come rendere lucido il piano in acciaio della cucina, ma bensì di consigli per gli acquisti per le casalinghe "disperate" come lei. Anche sul suo profilo Instagram, infatti, la vediamo alle prese con elettrodomestici da cucina ma non solo, e con consigli per le mamme come lei sull'organizzazione della loro quotidianità.

Nonostante i sui followers su Instagram non arrivino a diecimila, ora Hayley ha anche un Agente, e una sua linea di merchandising con slogan personalizzati come "Spread love, not germs". Vende magliette con il suo ritratto a colori, e si fa chiamare "Cleaning Icon" (ossia 'Icona del pulito', praticamente) mentre su Youtube lavora sostanzialmente come influencer. Insomma, una bella fortuna quella approdata in casa Leitch dopo la partecipazione al programma Malati Di Pulito. E chissà se soffrirà ancora di quegli attacchi di panico che raccontava di avere ad ogni briciola di pane per terra...