Incubo in paradiso, su Raidue una vacanza madre-figlia diventa la scelta peggiore (Video)

Di Paolo Sutera sabato 15 agosto 2020

Su Raidue va in onda il film-tv Incubo in paradiso, in cui le due protagoniste, una madre ed una figlia, mentre sono in vacanza sono prese di mire da un uomo con dei folli piani

Può una vacanza tra madre e figlia trasformarsi in una fuga da uno psicopatico? Sì, se è un film-tv in onda in estate su Raidue: Incubo in paradiso, in onda questa sera, 15 agosto 2020, alle 21:20, è il racconto di come una donna e la figlia si ritrovino a dover fuggire dalle grinfie di un uomo dai piani pericolosi.

Incubo in paradiso, la trama

(Samaire Armstrong) si occupa della gestione di due ristoranti ed è in crisi con il marito David (Corin Nemec). Per staccare dallo stress della sua vita quotidiana e sentimentale, decide di trascorrere qualche giorno di vacanza con la figlia Ellie (Alexandria DeBerry), prossima al college.

Le due vanno quindi a Saint Pete, dove fanno subito alcune conoscenze: Ellie scopre che Ian (Jonathan Bouvier), commesso in un negozio, frequenterà il suo stesso college, mentre Samantha riceve le attenzioni di Javier LeBlanc (Callard Harris), affascinante uomo che in realtà ha iniziato a seguirla fin da quando è arrivata.

Javier rivela di essere capitano di una barca: un modo per convincere la donna a passare del tempo con lui sull'imbarcazione. Samantha accetta volentieri, ma con lei va anche Ellie. Qui iniziano i problemi: Javier è interessato esclusivamente alla donna e non alla figlia, e sembra disposto a tutto pur di liberarsi di lei.

Così, mentre Javier si trova al telefono con dei misteriosi personaggi e si scopre essere un assassino, David decide di raggiungere la moglie e la figlia, per cercare di salvare la propria famiglia. Non sa che dovrà in realtà salvare entrambe dal folle piano di Javier.

Incubo in paradiso, curiosità

Il film-tv è stato trasmesso, negli Stati Uniti, da Lifetime, con il titolo "Deadly Excursion", nel 2019. Da citare, nel cast, la presenza di Samaire Armstrong, già vista nella serie tv Resurrection, e di Callard Harris, Thierry in The Originals. La sceneggiatrice Laurie Love compare anche davanti alle telecamere, nel ruolo di Linda Harris; mentre lo sceneggiatore Ned Nalle è noto per essere stato consulente creativo in serie tv come Private Eyes e The Listener.

Incubo in paradiso, streaming

E' possibile vedere Incubo in paradiso in streaming sulla pagina ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.