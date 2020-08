Donna Tv, nuovo palinsesto fino a settembre: tornano le telenovelas storiche

Un palinsesto tutto nuovo quello del canale 62 del digitale terrestre, Donna TV, emittente quasi interamente dedicata al mondo delle serie televisive destinate ad un pubblico prettamente femminile, che dal 13 agosto e fino al prossimo settembre ritrasmetterà alcune delle più celebri telenovelas che il mondo della televisione ricordi.

Donna TV, nata infatti con target principale l'universo femminile e sempre pronta a rinunciare volentieri "allo spettacolo strillato, a favore di un palinsesto coinvolgente, divertente e fruibile, che parla in modo diretto agli ascoltatori e dà spazio a creatività, approfondimenti e consigli utili" è ora pronta ad allargare il palinsesto con novità non da poco.

Da qualche giorno sono quindi tornate in replica diverse produzioni cult capaci di fare la storia del genere, tra le quali Un Volto, Due Donne, originaria del Venezuela e trasmessa per la prima volta nel 1987 con protagonista l'attrice Mariela Alcalà. Terminata proprio il 13 agosto ma di ritorno nelle prossime settimane con non pochi speciali, invece, Perla Nera, altra storica serie tv resa intramontabile dall'iconica Andrea Del Boca, in onda per la prima volta in Argentina tra il 1994 e il 1995 con oltre 200 episodi.

Sempre su Donna Tv questo mese anche La Signora in Rosa, produzione televisiva del 1986 con Jeanette Rodriguez Delgado, ogni giorno nei panni di Gabriela in onda sul canale 62 del digitale terrestre dalle 18:00 alle 23:30. Da ricordare anche La Forza dell'Amore, in programmazione su Donna Tv dalle 13:30 alle 19:00 e dalla trama interamente dedicata alla sordomuta Azzurra, interpretata da Araceli Gonzalez ormai 26 anni fa (era il 1994) e diventata un successo per Rete 4 l'anno successivo.

Ultime ma non meno importanti Dancin' Days del 1978 e 099 Central del 2002, con Facundo Aranà e Nancy Duplaa, in onda ogni giorno alle 12:30, alle 19:00 e a mezzanotte.

Oltre alle serie televisive, Donna Tv continuerà inoltre a proporre Novela News e Mi Amor, format interamente pensati per tutti i fan delle telenovelas e capaci di tener aggiornati gli spettatori grazie a news, anteprime, interviste e approfondimenti a chi del mondo delle telenovelas ha fatto la storia. A condurre i due rispettivi programmi Daria Graziosi e Salvatore Sposito, a loro volta grandi esperti e appassionati del genere.