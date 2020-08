Come sorelle, anticipazioni sesta puntata

Di Paolo Sutera venerdì 14 agosto 2020

Le anticipazioni della sesta puntata di Come sorelle, la serie tv turca di Canale 5 in cui tre giovani donne scoprono di essere l'una la sorella dell'altra

Ci si avvicina sempre più alla verità, in Come sorelle, la serie tv turca in onda questa settimana di venerdì. Nella sesta puntata, questa sera, 14 agosto 2020, alle 21:20 su Canale 5, le tre protagoniste finalmente incontreranno la madre, ma questo non vuol dire che i loro problemi siano finiti.

Come sorelle, la sesta puntata

(Sevda Erginci), Deren (Melis Sezen) e Çilem (Elifcan Ongurlar), finalmente, incontrano Cahide (Ece Uslu): le tre, però, restano diffidenti nei suoi confronti, soprattutto a causa del suo oscuro passato. A complicare le cose ci si mette Cemal (Emre Kinay), che continua a ricattare la donna e che vuole che le ragazze credano che sia responsabile della morte di loro padre, ma Cahide dice loro di essere innocente.

Il segreto delle sorelle, inoltre, viene scoperto da Sinan (Seçkin Özdemir), che per caso una sera ascolta una conversazione tra Ipek e Deren a proposito dell'omicidio di Tekin (Yurdaer Okur). Cemal vuole vendicarsi di Cahide: decide così di rivelare alla Polizia dove si trovi la macchina di Tekin, che le tre ragazze avevano nascosto dopo averlo ucciso.

Come sorelle, streaming

E' possibile vedere Come sorelle in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.