I delitti della Foresta Nera, su Raidue un lago nasconde dei misteri (Video)

Di Paolo Sutera venerdì 14 agosto 2020

Su Raidue va in onda I delitti della Foresta Nera, film-tv in cui due detective devono indagare su alcuni episodi legati ad un lago su cui c'è una vecchia leggenda

La Foresta Nera, in Germania, con il suo fascino ha già fatto da scenario, in passato, a numerose storie raccontate in tv. Non è da meno I delitti della Foresta Nera, film-tv tedesco che Raidue propone questa sera, 14 agosto 2020, alle 21:20. Da queste ambientazioni così suggestive ne nasce un thriller con tanto di indagini e colpi di scena.

I delitti della Foresta Nera, la trama

La detective Maris Bächle (Jessica Schwarz) ed il nuovo collega Konrad Diener (Max von Thun) iniziano a collaborare con un caso che rivela numerosi misteri. E' quello del ritrovamento di una donna nelle acque di un lago: l'autopsia rivela che è la nipote di Hermann Natterer (Lambert Hamel), sindaco della cittadina di Klosterbach, nella Foresta Nera.

Intorno al lago c'è una leggenda, secondo cui dei fantasmi trascinano nelle profondità le persone che vi entrano. Maris e Konrad, però, vogliono saperne di più, e non si accontentano della teoria secondo cui la donna si sarebbe tolta la vita.

Quando un'altra donna finisce nel lago dopo essere caduta da un dirupo con la sua bici, i due detective capiscono che c'è qualcosa sotto. Scoprono così che le due vittime avevano incontrato uno sconosciuto: le indagini conducono al professore di Teologia in pensione Hans Katrein (Rüdiger Vogler), tornato nella sua città natale dopo anni all'estero.

L'uomo conserva ancora dei disegni che fece da piccolo, durante il periodo dell'Occupazione, a poche settimane dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sarà questo passato, insieme ad un segreto, a tornare a galla ed ad aiutare i protagonisti a fare luce su quanto accaduto alle due vittime.

I delitti della Foresta Nera, curiosità

Il film-tv è andato in onda l'8 ed il 9 gennaio 2019 su Zdf, in Germania, con il titolo originale "Und tot bist Du - ein Schwarzwaldkrimi". Il film-tv, infatti, è composto da due parti, ciascuna della durata di 90 minuti, che Raidue manderà in onda in un'unica serata.

I delitti della Foresta Nera, streaming

E' possibile vedere I delitti della Foresta Nera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.